СМИ: США будут представлены на саммите G20 на уровне дипломатов посольства

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. США будут бойкотировать основные заседания стартующего в субботу саммита G20 в Южноафриканской Республике, однако делегация на уровне дипломатов посольства все-таки может принять участие в заключительном заседании, соответствующий запрос был направлен принимающей стороне, сообщает издание News 24.
"Изначально США вообще не собирались участвовать, но посольство США уведомило Преторию о небольшой делегации, которая будет присутствовать в заключительный день саммита 23 ноября… Временный поверенный в делах США Марк Диллард возглавит небольшую делегацию. Посольство направило ноту с просьбой аккредитации делегации США только на финальное заседание", - пишет издание.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что США не участвуют в официальных переговорах по G20 в Южноафриканской Республике.
Президент США Дональд Трамп заявлял, что считает полным позором проведение предстоящего саммита G20 в ЮАР, отмечая, что никто из американского правительства не собирается посещать этот саммит из-за якобы нарушения прав белого населения.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
