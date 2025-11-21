https://ria.ru/20251121/sobytiya-2056552188.html
Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества"
В Карачево-Черкесии продолжают оказывать поддержку ветеранов специальной военной операции, их родных, а также семей погибших участников СВО, для них за... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T12:25:00+03:00
2025-11-21T12:25:00+03:00
2025-11-21T12:25:00+03:00
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054463538_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_64923de35a14caf1cbff75947e6082d6.jpg
https://ria.ru/20251120/aeroport-2056385453.html
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Карачево-Черкесии продолжают оказывать поддержку ветеранов специальной военной операции, их родных, а также семей погибших участников СВО, для них за последние два года провели более 200 патриотических и культурно-досуговых мероприятий при поддержке регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Так, в регионе не только оказывают необходимые социальные услуги, но и создают условия для содержательного и разнообразного досуга, отметил Темрезов.
"Большая работа по организации и расширению возможностей для активного участия защитников и их семей в общественной и культурной жизни республики ведется филиалом госфонда “Защитники Отечества” в КЧР. Инициативы реализуются совместно с правительством Карачаево-Черкесии, муниципальными образованиями республики, общественными организациями и волонтерскими движениями", – написал в своем канале в мессенджере Max глава республики.
Он подчеркнул, что ветераны СВО и их семьи приняли участие в путешествиях по Карелии, Санкт-Петербургу, Москве, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду, высадке сосен на Мамаевом Кургане в Волгограде и других спортивных мероприятиях и духовно-просветительских поездках.
"Работа в этом направлении будет продолжена. Для нас важно, чтобы герои и их семьи всегда чувствовали поддержку и заботу", – заявил Темрезов.