Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Карачево-Черкесии продолжают оказывать поддержку ветеранов специальной военной операции, их родных, а также семей погибших участников СВО, для них за последние два года провели более 200 патриотических и культурно-досуговых мероприятий при поддержке регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Так, в регионе не только оказывают необходимые социальные услуги, но и создают условия для содержательного и разнообразного досуга, отметил Темрезов.

"Большая работа по организации и расширению возможностей для активного участия защитников и их семей в общественной и культурной жизни республики ведется филиалом госфонда “Защитники Отечества” в КЧР. Инициативы реализуются совместно с правительством Карачаево-Черкесии, муниципальными образованиями республики, общественными организациями и волонтерскими движениями", – написал в своем канале в мессенджере Max глава республики.

Он подчеркнул, что ветераны СВО и их семьи приняли участие в путешествиях по Карелии, Санкт-Петербургу, Москве, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду, высадке сосен на Мамаевом Кургане в Волгограде и других спортивных мероприятиях и духовно-просветительских поездках.