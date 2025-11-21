Рейтинг@Mail.ru
Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 21.11.2025
Карачаево-Черкесская Республика
 
12:25 21.11.2025
Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества"
Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества"
карачаево-черкесская республика
рашид темрезов
рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Рашид Темрезов
Свыше 200 событий прошли в КЧР при поддержке фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Карачево-Черкесии продолжают оказывать поддержку ветеранов специальной военной операции, их родных, а также семей погибших участников СВО, для них за последние два года провели более 200 патриотических и культурно-досуговых мероприятий при поддержке регионального филиала фонда "Защитники Отечества", сообщил глава региона Рашид Темрезов.
Работа ведется по поручению президента России Владимира Путина. Так, в регионе не только оказывают необходимые социальные услуги, но и создают условия для содержательного и разнообразного досуга, отметил Темрезов.
"Большая работа по организации и расширению возможностей для активного участия защитников и их семей в общественной и культурной жизни республики ведется филиалом госфонда “Защитники Отечества” в КЧР. Инициативы реализуются совместно с правительством Карачаево-Черкесии, муниципальными образованиями республики, общественными организациями и волонтерскими движениями", – написал в своем канале в мессенджере Max глава республики.
Он подчеркнул, что ветераны СВО и их семьи приняли участие в путешествиях по Карелии, Санкт-Петербургу, Москве, Казани, Екатеринбургу и Нижнему Новгороду, высадке сосен на Мамаевом Кургане в Волгограде и других спортивных мероприятиях и духовно-просветительских поездках.
"Работа в этом направлении будет продолжена. Для нас важно, чтобы герои и их семьи всегда чувствовали поддержку и заботу", – заявил Темрезов.
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке Транспорт России - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Проект первого в КЧР аэропорта показали на выставке "Транспорт России"
20 ноября, 17:47
 
Карачаево-Черкесская Республика
Рашид Темрезов
 
 
