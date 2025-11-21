Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
13:22 21.11.2025 (обновлено: 15:14 21.11.2025)
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине
Европейские лидеры намерены в субботу провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по урегулированию на Украине, сообщает РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:22:00+03:00
2025-11-21T15:14:00+03:00
в мире
юар
сша
украина
евросоюз
большая двадцатка
в мире, юар, сша, украина, евросоюз, большая двадцатка
В мире, ЮАР, США, Украина, Евросоюз, Большая двадцатка
СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине

FT: лидеры ЕС проведут на саммите G20 экстренное совещание о мирном плане США

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейские лидеры намерены в субботу провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по урегулированию на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Как пишет издание со ссылкой на источники, план США по урегулированию и их "масштаб давления на Украину" ошеломили европейских лидеров и их команды по национальной безопасности. Отмечается, что усилия Европы по замедлению продвижения плана осложнились поездкой лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании в ЮАР на саммит G20 в предстоящие выходные.
Монумент Независимости Украины на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
США проинформируют послов ЕС о мирном плане по Украине, пишут СМИ
Вчера, 11:00
"В субботу планируется провести экстренное совещание прибывших в Йоханнесбург европейских лидеров", - говорится в сообщении.
Один из источников газеты также сообщил, что Европа всё ещё анализирует ситуацию, но признал, что "события развиваются гораздо быстрее", чем предполагалось.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят тайные консультации с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
СМИ: Зеленский перед звонком Трампу проконсультируется с союзниками
Вчера, 14:16
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Флаги Германии, Украины и ЕС в Берлине - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Берлин намерен противодействовать плану США по Украине, пишут СМИ
Вчера, 15:01
 
Заголовок открываемого материала