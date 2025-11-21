СМИ: Лидеры ЕС проведут экстренное совещание о плане США по Украине

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Европейские лидеры намерены в субботу провести экстренное совещание на саммите G20 в ЮАР для обсуждения мирного плана США по урегулированию на Украине, сообщает газета Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.
Как пишет издание со ссылкой на источники, план США по урегулированию и их "масштаб давления на Украину" ошеломили европейских лидеров и их команды по национальной безопасности. Отмечается, что усилия Европы по замедлению продвижения плана осложнились поездкой лидеров Франции, Германии, Италии и Великобритании в ЮАР на саммит G20 в предстоящие выходные.
"В субботу планируется провести экстренное совещание прибывших в Йоханнесбург европейских лидеров", - говорится в сообщении.
Один из источников газеты также сообщил, что Европа всё ещё анализирует ситуацию, но признал, что "события развиваются гораздо быстрее", чем предполагалось.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят тайные консультации с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавляет замглавы администрации президента Максим Орешкин.