БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил поддержку предлагаемому США плану по урегулированию ситуации на Украине.
При этом он отметил, что "такой серьезный план" невозможно будет реализовать без согласия Киева, добавив, что хотел бы видеть в вопросе урегулирования ситуации на Украине более активную роль Европейского союза. Он также выразил сожаление, что урегулировать ситуацию не получилось в апреле 2022 года, тогда, по мнению словацкого премьера, у Украины позиция была намного лучше.
В январе Фицо отмечал, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением западных политиков вскоре после начала конфликта в 2022 году. По мнению премьера Словакии, конфликт обернулся тем, что Украина оказалась в "ужасном состоянии" и вынуждена полагаться на помощь "со всего мира". Фицо ранее также говорил, что бывший британский премьер Борис Джонсон вскоре после начала конфликта на Украине воздействовал на украинское руководство, чтобы оно не подписывало соглашение с Россией. Это соглашение, по словам Фицо, гарантировало Украине европейскую перспективу и военный нейтралитет.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.