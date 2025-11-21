В Сеуле отметили 35-летие установления дипотношений с Россией

СЕУЛ, 21 ноя - РИА Новости. Торжественный прием и выставка по случаю 35-летия установления дипломатических отношений между Республикой Корея и Россией прошли в Сеуле с участием посла РФ Георгия Зиновьева, представителей крупного бизнеса, общественных деятелей, которые пообещали развивать связи с Россией, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
Мероприятие прошло в четверг и было организовано по инициативе посольства Российской Федерации в Республике Корея и Общества корейско-российской дружбы. В начале приема с приветственными речами выступили председатель Общества дружбы и почетный председатель CJ Group Сон Гён Сик, президент общества Мун Чжон Гын, посол РФ Георгий Зиновьев, глава партии "Сосна" Сон Ён Гиль, бывший посол Республики Корея в России У Юн Гын и другие.
Прием посетили представители южнокорейских организаций, связанных с Россией, деятели культуры, представители крупных южнокорейских компаний, имеющих бизнес в РФ.
Председатель Общества российско-корейской дружбы Сон Гён Сик в своей речи подчеркнул долгую историю двусторонних контактов обеих стран, выразив надежду, что мероприятие станет началом "нового этапа сближения" корейской и российской культур.
"Общество и дальше будет стремиться активизировать культурные, художественные и образовательные обмены между нашими странами, расширять сотрудничество на уровне гражданских объединений", - сказал он.
Бывший посол Республики Корея в Москве У Юн Гын отметил значение культурной дипломатии.
"Культура - это самый прочный канал взаимопонимания и доверия", - заявил он, отметив, что дальнейшее расширение культурного сотрудничества может приносить и экономические выгоды, а нынешний прием должен стать отправной точкой нового этапа двустороннего взаимодействия.
Президент Общества корейско-российской дружбы Мун Чжон Гын выразил признательность российской стороне за содействие в подготовке мероприятия, поблагодарил посольство РФ за поддержку культурных инициатив, отметив, что сотрудничество двух стран продолжает укрепляться.
"Главное - чтобы между людьми были обмены, потому что именно они создают основу для политических и экономических контактов", - подчеркнул он.
Посол РФ в Республике Корея Георгий Зиновьев же в своем выступлении подчеркнул, что сейчас политический диалог с Сеулом фактически "заморожен".
"Но на самом деле потенциал отношений между Россией и Южной Кореей остаётся огромным", - заявил дипломат. Зиновьев отметил, что развитие культурных, образовательных и человеческих контактов служит прочной основой для дальнейшего укрепления двустороннего партнерства, а интересы государств связаны с обеспечением стабильности и мира в регионе.
После официальных выступлений гостям показали короткие документальные фильмы о деятельности Общества корейско-российской дружбы. Завершился прием вечерним ужином, сопровождавшимся концертом южнокорейских артистов.