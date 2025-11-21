Рейтинг@Mail.ru
Российская делегация прибыла на саммит G20 - РИА Новости, 21.11.2025
01:56 21.11.2025
Российская делегация прибыла на саммит G20
Российская делегация прибыла на саммит G20
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который возглавит российскую делегацию на саммите G20, прибыл в ЮАР, сообщает посольство... РИА Новости, 21.11.2025
в мире
россия
юар
йоханнесбург
максим орешкин
большая двадцатка
россия
юар
йоханнесбург
в мире, россия, юар, йоханнесбург, максим орешкин, большая двадцатка
В мире, Россия, ЮАР, Йоханнесбург, Максим Орешкин, Большая двадцатка
Помощник президента РФ Максим Орешкин
Помощник президента РФ Максим Орешкин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который возглавит российскую делегацию на саммите G20, прибыл в ЮАР, сообщает посольство России в южноафриканской стране.
"Заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации М. С. Орешкин, который возглавит российскую делегацию на саммите "Группы двадцати"... прибыл в ЮАР", - говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.
Лидерский саммит G20 состоится в Йоханнесбурге 22-23 ноября.
В миреРоссияЮАРЙоханнесбургМаксим ОрешкинБольшая двадцатка
 
 
