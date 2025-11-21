https://ria.ru/20251121/sammit-2056471251.html
Российская делегация прибыла на саммит G20
Заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, который возглавит российскую делегацию на саммите G20, прибыл в ЮАР, сообщает посольство... РИА Новости, 21.11.2025
Российская делегация прибыла на саммит G20
Российская делегация во главе с Максимом Орешкиным прибыла в ЮАР на саммит G20