Задержанный по делу об исчезновении девушек в Подмосковье искал свою жену - РИА Новости, 21.11.2025
13:06 21.11.2025 (обновлено: 13:10 21.11.2025)
Задержанный по делу об исчезновении девушек в Подмосковье искал свою жену
Задержанный по делу об исчезновении девушек в Подмосковье искал свою жену
Задержанный по делу об исчезновении двух девушек житель Богородского округа обещал 100 тысяч рублей за помощь в поисках пропавшей еще в марте супруги,... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:06:00+03:00
2025-11-21T13:10:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
волгоградская область
ольга врадий
следственный комитет россии (ск рф)
санкт-петербург
россия
волгоградская область
происшествия, санкт-петербург, россия, волгоградская область, ольга врадий, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Волгоградская область, Ольга Врадий, Следственный комитет России (СК РФ)
Задержанный по делу об исчезновении девушек в Подмосковье искал свою жену

Подозреваемый в убийствах девушек в Подмоскове с марта искал пропавшую жену

© ГСУ СК России по Московской областиЖитель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© ГСУ СК России по Московской области
Житель Богородского округа, обвиняемый в убийстве двух девушек. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу об исчезновении двух девушек житель Богородского округа обещал 100 тысяч рублей за помощь в поисках пропавшей еще в марте супруги, свидетельствуют данные объявлений об ее исчезновении, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Как следует из объявлений, женщина пропала в марте этого года: уехала в Санкт-Петербург и больше на связь не выходила. При этом за помощь в ее поисках мужчина обещал 100 тысяч рублей.
Жителю Подмосковья, подозреваемому в убийстве, может грозить пожизненное
Вчера, 13:02
Ранее в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что задержанный был судим за кражу и разбой.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий в четверг рассказала, что житель Богородского округа задержан по обвинению в убийстве, изнасиловании и склонении к употреблению наркотиков. Четыре девушки стали потерпевшими, при этом две из них безвестно исчезли.
По данным следствия, не так давно в больницу в Волгоградской области поступила девушка. Она рассказала, что сбежала из дома мужчины, который применял к ней насилие и заставлял употреблять наркотики. Кроме того, следствие выяснило, что мужчина искал женщин на одном из интернет-сервисов для размещения объявлений, подбирая няню для ребенка. Помимо этого, установлено, что мужчина избивал и насиловал и свою супругу, а также заставлял ее употреблять наркотики.
Также, по данным следствия, в ноябре в правоохранительные органы обратились мать 19-летней девушки из Королева и сестра 25-летней москвички с заявлениями о безвестном исчезновении родных. При этом, как установило следствие, последним местом жительства обеих был дом мужчины в Подмосковье. Где девушки сейчас - неизвестно.
Появились новые подробности о подозреваемом в убийстве жителе Подмосковья
Вчера, 12:47
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияВолгоградская областьОльга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
