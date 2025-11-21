Задержанный по делу об исчезновении девушек в Подмосковье искал свою жену

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Задержанный по делу об исчезновении двух девушек житель Богородского округа обещал 100 тысяч рублей за помощь в поисках пропавшей еще в марте супруги, свидетельствуют данные объявлений об ее исчезновении, с которыми ознакомилось РИА Новости.