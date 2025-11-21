Рейтинг@Mail.ru
Правительство утвердило правила определения количества платных мест в вузах
21.11.2025
Правительство утвердило правила определения количества платных мест в вузах
Правительство утвердило правила определения количества платных мест в вузах
Общество, Россия
Правительство утвердило правила определения количества платных мест в вузах

Дом правительства РФ
Дом правительства РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило разработанные Минобрнауки РФ правила определения предельного количества платных мест в университетах страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, утвержден перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение.
"Основная цель введения регулирования платного приема – сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. Предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и, в целом, повысить качество высшего образования", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 – специалитета.
По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно.
В министерстве также уточнили, что новые правила утверждаются сроком на год. По итогам анализа приемной кампании 2026 года они могут быть скорректированы.
