Правительство утвердило правила определения количества платных мест в вузах

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило разработанные Минобрнауки РФ правила определения предельного количества платных мест в университетах страны, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, утвержден перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на платное обучение.

"Основная цель введения регулирования платного приема – сбалансированная подготовка кадров в интересах национальной экономики и социальной сферы. Предпринятые меры позволят гармонизировать подготовку кадров под потребности рынка труда по отдельным специальностям, снизить его перенасыщенность и, в целом, повысить качество высшего образования", - пояснили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ

Правила устанавливают порядок и сроки определения предельного количества мест. В перечень направлений подготовки, по которым будет осуществляться регулирование платного приема, вошли 30 специальностей уровня бакалавриата и 12 – специалитета.

По остальным специальностям и направлениям подготовки, которые не вошли в перечень, вузы смогут устанавливать объем коммерческого приема самостоятельно.