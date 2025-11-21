Группировка "Восток" вклинилась в оборону ВСУ на восемь километров

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Радостного в Днепропетровской области вклинилась в оборону противника на восемь километров и взяли под контроль участок площадью 30 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.

Об освобождении Радостного МО РФ сообщило 21 ноября.

"Штурмовые подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" уверенным рывком вклинились в оборону противника на глубину до 8 километров западнее Приволья и освободили населённый пункт Радостное в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.