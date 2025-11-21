https://ria.ru/20251121/radostnoe-2056578221.html
Группировка "Восток" вклинилась в оборону ВСУ на восемь километров
2025-11-21T13:46:00+03:00
2025-11-21T13:46:00+03:00
2025-11-21T13:49:00+03:00
безопасность
россия
днепропетровская область
россия
днепропетровская область
безопасность, россия, днепропетровская область
Безопасность, Россия, Днепропетровская область
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Группировка "Восток" при освобождении Радостного в Днепропетровской области вклинилась в оборону противника на восемь километров и взяли под контроль участок площадью 30 квадратных километров, сообщили в Минобороны РФ.
сообщило 21 ноября.
"Штурмовые подразделения 64-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" уверенным рывком вклинились в оборону противника на глубину до 8 километров западнее Приволья и освободили населённый пункт Радостное в Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"Под контроль группировки войск "Восток" перешёл район обороны противника площадью более 30 квадратных километров", - добавили в МО РФ.