Рейтинг@Mail.ru
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:55 21.11.2025 (обновлено: 20:57 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/putin-2056712444.html
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине
Все друзья и партнеры России, включая Китай, Индию, КНДР, ЮАР, Бразилию и страны ОДКБ, поддержали возможные договоренности РФ и США по украинскому... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T20:55:00+03:00
2025-11-21T20:57:00+03:00
в мире
россия
индия
юар
владимир путин
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg
https://ria.ru/20251121/putin-2056711707.html
россия
индия
юар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_636db1bcf70050a7256c4cea9d5fc06e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, индия, юар, владимир путин, одкб
В мире, Россия, Индия, ЮАР, Владимир Путин, ОДКБ
Путин: друзья России поддержали договоренности по урегулированию на Украине

Путин: партнеры России поддержали договоренность по урегулированию на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все друзья и партнеры России, включая Китай, Индию, КНДР, ЮАР, Бразилию и страны ОДКБ, поддержали возможные договоренности РФ и США по украинскому урегулированию, которые обсуждались на саммите в Анкоридже, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"По всем этим вопросам мы подробно проинформировали всех наших друзей, партнеров Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Индию, Корейскую Народно-Демократическую Республику, ЮАР, Бразилию, многие другие страны и страны ОДКБ, разумеется. Все наши друзья и партнеры - я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, - все поддержали эти возможные договоренности", - сообщил Путин в пятницу на совещании с постоянными членами Совбеза.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Путин рассказал, почему Киев отказывается от мирного урегулирования
Вчера, 20:52
 
В миреРоссияИндияЮАРВладимир ПутинОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала