Матвиенко задала Путину вопрос об отношении к плану Трампа по Украине
20:42 21.11.2025
Матвиенко задала Путину вопрос об отношении к плану Трампа по Украине
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко попросила президента России Владимира Путина высказать отношение к плану главы США Дональда Трампа по украинскому урегулированию.
"Сейчас во всем мире очень активно обсуждается мирный план Трампа по украинскому кризису из 28 пунктов. Можно вас попросить до начала рассмотрения основной повестки высказать ваше мнение и ваше отношение к этому плану, и как это связано с вашими недавними переговорами с Трампом на Аляске", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совбеза, обращаясь к российскому лидеру.
У Москвы есть текст плана Трампа по Украине, заявил Путин
Заголовок открываемого материала