Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен задействовать мощные рычаги влияния на Киев, чтобы заставить Украину принять его мирный план по прекращению военного конфликта, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций" по теме не было.
"Трампу нужно, видимо, задействовать более мощные рычаги влияния на Киев, если он хочет заставить его принять свой план прекращения военного конфликта на Украине. Простого ожидания, что Киев подпишет план "прямо сейчас", наверное, мало", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Пушков заявил о черной точке для Зеленского
20 ноября, 03:03