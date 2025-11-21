Рейтинг@Mail.ru
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/pushki-2056506489.html
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев - РИА Новости, 21.11.2025
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев
Президент США Дональд Трамп должен задействовать мощные рычаги влияния на Киев, чтобы заставить Украину принять его мирный план по прекращению военного... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T09:17:00+03:00
2025-11-21T09:17:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
дональд трамп
алексей пушков
дмитрий песков
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_3b2ed653de59d75bbc8e48ec37ac9f6d.jpg
https://ria.ru/20251120/ukraina-2056172220.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009066031_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5ca8b8ba4cff00e6c9a6e15060183288.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, дональд трамп, алексей пушков, дмитрий песков, совет федерации рф, вооруженные силы украины
В мире, Киев, США, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Дмитрий Песков, Совет Федерации РФ, Вооруженные силы Украины
Пушков призвал Трампа задействовать мощные рычаги влияния на Киев

Пушков: Трамп должен задействовать более мощные рычаги влияния на Киев

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен задействовать мощные рычаги влияния на Киев, чтобы заставить Украину принять его мирный план по прекращению военного конфликта, считает член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября сообщил, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций" по теме не было.
"Трампу нужно, видимо, задействовать более мощные рычаги влияния на Киев, если он хочет заставить его принять свой план прекращения военного конфликта на Украине. Простого ожидания, что Киев подпишет план "прямо сейчас", наверное, мало", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Пушков заявил о черной точке для Зеленского
20 ноября, 03:03
 
В миреКиевСШАУкраинаДональд ТрампАлексей ПушковДмитрий ПесковСовет Федерации РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала