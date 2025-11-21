Рейтинг@Mail.ru
Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене - РИА Новости, 21.11.2025
16:28 21.11.2025
Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене
Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене - РИА Новости, 21.11.2025
Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене
Прокурор просит назначить 23 года колонии чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:28:00+03:00
2025-11-21T16:28:00+03:00
происшествия
россия
украина
воронеж
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
украина
воронеж
2025
Новости
происшествия, россия, украина, воронеж, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Украина, Воронеж, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене

Прокурор просит 23 года колонии чемпионке Украины Лемещенко по делу о госизмене

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокурор просит назначить 23 года колонии чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу окончательно назначить Лемещенко 23 года лишения свободы", - сказала гособвинитель.
Жительница Ростовской области получила 12 лет колонии за госизмену
Лемещенко – одна из четырех агенток спецслужб Украины, о задержании которых в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону за подготовку терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в феврале сообщала ФСБ. По ее данным, фигурантки прошли спецподготовку на Украине, обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков силовики изъяли у них взрывчатку, химические прекурсоры для ее синтеза, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, средства связи с украинскими кураторами.
По версии обвинения, Лемещенко - гражданка России, но с 2014 года жила на Украине. После начала СВО она вступила в "Легион "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Тогда, отмечает обвинение, она вернулась в Россию и организовала диверсию, подорвав опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а затем приехала в Воронеж и начала подготовку к покушению на высокопоставленного военного. По словам прокурора, она собрала взрывное устройство, но была задержана.
Лемещенко обвиняется по 8 статьям УК РФ, среди которых госизмена, диверсия и приготовление к теракту.
Три приморца предстанут перед судом за покушение на ветерана СВО
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
ПроисшествияРоссияУкраинаВоронежФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
