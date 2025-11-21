Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокурор просит назначить 23 года колонии чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.