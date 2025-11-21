Прокурор просит 23 года чемпионке Украины, обвиняемой в России в госизмене

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Прокурор просит назначить 23 года колонии чемпионке Украины по пауэрлифтингу Юлии Лемещенко, обвиняемой в подготовке покушения на высокопоставленного российского офицера, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
"Прошу окончательно назначить Лемещенко 23 года лишения свободы", - сказала гособвинитель.
Лемещенко – одна из четырех агенток спецслужб Украины, о задержании которых в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону за подготовку терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны РФ и объектов топливно-энергетического комплекса в феврале сообщала ФСБ. По ее данным, фигурантки прошли спецподготовку на Украине, обучились обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, методам выявления наружного наблюдения. Во время обысков силовики изъяли у них взрывчатку, химические прекурсоры для ее синтеза, электродетонаторы, инструкции по изготовлению СВУ, средства связи с украинскими кураторами.
По версии обвинения, Лемещенко - гражданка России, но с 2014 года жила на Украине. После начала СВО она вступила в "Легион "Свобода России"* (признан террористическим и запрещен в РФ). Тогда, отмечает обвинение, она вернулась в Россию и организовала диверсию, подорвав опоры ЛЭП в Санкт-Петербурге, а затем приехала в Воронеж и начала подготовку к покушению на высокопоставленного военного. По словам прокурора, она собрала взрывное устройство, но была задержана.
Лемещенко обвиняется по 8 статьям УК РФ, среди которых госизмена, диверсия и приготовление к теракту.
