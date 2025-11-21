Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов, заявил Кравцов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ не видит необходимость менять школьную программу в связи с переходом вузов на новую систему образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов.

В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.