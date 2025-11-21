Рейтинг@Mail.ru
Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов, заявил Кравцов - РИА Новости, 21.11.2025
11:55 21.11.2025 (обновлено: 13:14 21.11.2025)
Школьная программа не изменится из-за новой системы вузов, заявил Кравцов
© РИА Новости / Мария Девахина
Сергей Кравцов
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Сергей Кравцов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпросвещения РФ не видит необходимость менять школьную программу в связи с переходом вузов на новую систему образования, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
"Это очень внимательно с экспертным сообществом и с нами обсуждается. Мы полностью скоординированы с Минобрнауки. Каких-то проблем сейчас не видим и не видим необходимости менять уже утвержденную единую федеральную школьную программу", - сказал Кравцов журналистам.
В соответствии с указом президента России осуществляется совершенствование национальной системы высшего образования. В мае 2023 года стартовал пилотный проект, в котором участвуют шесть университетов (Московский авиационный институт, Университет науки и технологий МИСИС, Московский педагогический государственный университет, Балтийский федеральный университет, Санкт-Петербургский горный университет и Томский государственный университет).
В рамках "пилота" студенты получают базовое высшее образование и специализированное высшее образование. Кроме того, аспирантура стала отдельным видом профессионального образования, нацеленным на подготовку научно-педагогических и научно-исследовательских кадров.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил РИА Новости, что масштабный переход на новую модель высшего образования РФ начнется в 2026-2027 годах.
ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)ОбразованиеСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
