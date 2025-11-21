Тестовый поезд проехал до строящегося метро "Юго-Западная" в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Первый поезд в тестовом режиме проехал по участку новой Красносельско-Калининской линии до строящейся станции метро "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге, сообщила Первый поезд в тестовом режиме проехал по участку новой Красносельско-Калининской линии до строящейся станции метро "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.

"На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня 5-километровый отрезок от станции "Нарвская" линии 1 до платформ станции "Юго-Западная" 6-й Красносельско-Калининской линии. В роли первопроходцев выступили легендарные вагоны серии "Ем", недавно выведенные из эксплуатации в связи с заменой на новый подвижной состав", - говорится в сообщении.

В ходе обкатки на первом отрезке Красносельско-Калининской линии специалисты тестируют работу систем связи и управления - стрелочных переводов, сигнальных механизмов и автоматического ведения поездов. Отмечается, что легендарные вагоны помогут оценить готовность новых путей, станционных платформ и вспомогательных объектов на пусковом участке линии 6 со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная".

"Строительство метрополитена - один из десяти приоритетов развития Петербурга . Мы приступаем к сооружению новых тоннелей и станций, ремонтируем метровокзалы советского периода, проводим самое масштабное за последние десятилетия обновление подвижного состава. Недавно весь город отмечал 70-летие Петербургского метрополитена. При этом на новом этапе работы по развитию подземки мы возрождаем лучшие традиции ленинградского и петербургского метростроения, опираемся на опыт предшественников", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов , слова которого приводятся в сообщении.

Регулярные рейсы с пассажирами после открытия 6-й линии метрополитена будут совершать современные вагоны "Балтиец" в специальном коричневом исполнении, перекликающемся с цветом линии на схеме метрополитена. Они уже проходят обкатку на действующей линии 1.