Тестовый поезд проехал до строящегося метро "Юго-Западная" в Петербурге - РИА Новости, 21.11.2025
23:44 21.11.2025
Тестовый поезд проехал до строящегося метро "Юго-Западная" в Петербурге
санкт-петербург, александр беглов
Санкт-Петербург, Александр Беглов
Знак Петербургского метрополитена. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Первый поезд в тестовом режиме проехал по участку новой Красносельско-Калининской линии до строящейся станции метро "Юго-Западная" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба администрации губернатора города.
"На новой 6-й линии Петербургского метрополитена началась обкатка пускового участка. Первый тестовый поезд прошел сегодня 5-километровый отрезок от станции "Нарвская" линии 1 до платформ станции "Юго-Западная" 6-й Красносельско-Калининской линии. В роли первопроходцев выступили легендарные вагоны серии "Ем", недавно выведенные из эксплуатации в связи с заменой на новый подвижной состав", - говорится в сообщении.
Открытие новой станции метро Горный институт в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Петербурге планируют построить десять новых станций метро
14 мая, 12:10
В ходе обкатки на первом отрезке Красносельско-Калининской линии специалисты тестируют работу систем связи и управления - стрелочных переводов, сигнальных механизмов и автоматического ведения поездов. Отмечается, что легендарные вагоны помогут оценить готовность новых путей, станционных платформ и вспомогательных объектов на пусковом участке линии 6 со станциями "Путиловская" и "Юго-Западная".
"Строительство метрополитена - один из десяти приоритетов развития Петербурга. Мы приступаем к сооружению новых тоннелей и станций, ремонтируем метровокзалы советского периода, проводим самое масштабное за последние десятилетия обновление подвижного состава. Недавно весь город отмечал 70-летие Петербургского метрополитена. При этом на новом этапе работы по развитию подземки мы возрождаем лучшие традиции ленинградского и петербургского метростроения, опираемся на опыт предшественников", - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
Регулярные рейсы с пассажирами после открытия 6-й линии метрополитена будут совершать современные вагоны "Балтиец" в специальном коричневом исполнении, перекликающемся с цветом линии на схеме метрополитена. Они уже проходят обкатку на действующей линии 1.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что планы по развитию метро в 2025 году остаются неизменными. Запланировано окончание строительных работ на участке Красносельско-Калининской линии от станции "Юго-Западная" до станции "Путиловская" с пересадочным узлом со станции "Путиловская" на станцию "Кировский завод" Кировско-Выборгской линии метрополитена.
Строительство метрополитена в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
На строительство метро в Петербурге направят более 200 миллиардов рублей
29 октября, 10:58
 
Санкт-ПетербургАлександр Беглов
 
 
Заголовок открываемого материала