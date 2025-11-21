https://ria.ru/20251121/podzhog-2056645279.html
Студентка из Петербурга рассказала, почему поджигала вышки связи
Студентка из Петербурга поджигала вышки связи под влиянием анонимных кураторов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости.
Студентка, арестованная за поджог четырех вышек сотовой связи в Петербурге, рассказала на видео
от пресс-службы регионального главка МВД, что делала это из-за угроз некого человека, которого звали "Вторым".
"Я выполняла по принуждению, по угрозам, которые мне передали… Я поджигала, как мне было велено, счетчики. Указания давал человек, который представился, чтобы его звали "Вторым", человек, который работает на органы безопасности", - говорит задержанная на видео.
По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, поджигателем вышек оказалась 22-летняя уроженка Пскова, студентка 5-го курса одного из университетов Санкт-Петербурга.
"Задержанная рассказала сотрудникам службы правопорядка, что совершила поджоги под влиянием анонимных кураторов, угрожавших ей уголовной ответственностью за якобы перевод денежных средств на финансирование украинских спецслужб", - уточнили в пресс-службе.
В четверг Колпинский районный суд Петербурга арестовал Арину Лыкову, подозреваемую в диверсии. По данным пресс-службы судов, следствием установлено, что в ночь на 18 ноября Лыкова облила легковоспламеняющийся жидкостью распределительные щиты базовых станций оператора сотовой связи в Колпино по улице Межевой, вблизи Понтонного проезда, вблизи улицы Танкистов, а также в поселке Шушары, после чего "воспламенила ее, что привело к повреждению указанных базовых станций".