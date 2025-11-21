Рейтинг@Mail.ru
Студентка из Петербурга рассказала, почему поджигала вышки связи
16:41 21.11.2025
Студентка из Петербурга рассказала, почему поджигала вышки связи
Студентка из Петербурга рассказала, почему поджигала вышки связи
происшествия, санкт-петербург, псков, колпино
Происшествия, Санкт-Петербург, Псков, Колпино
Студентка из Петербурга рассказала, почему поджигала вышки связи

Студентка из Петербурга поджигала вышки связи под влиянием анонимных кураторов

© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской областиСтудентка, арестованная за поджог четырех вышек сотовой связи в Петербурге. Кадр видео
Студентка, арестованная за поджог четырех вышек сотовой связи в Петербурге. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Студентка, арестованная за поджог четырех вышек сотовой связи в Петербурге. Кадр видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Студентка, арестованная за поджог четырех вышек сотовой связи в Петербурге, рассказала на видео от пресс-службы регионального главка МВД, что делала это из-за угроз некого человека, которого звали "Вторым".
«
"Я выполняла по принуждению, по угрозам, которые мне передали… Я поджигала, как мне было велено, счетчики. Указания давал человек, который представился, чтобы его звали "Вторым", человек, который работает на органы безопасности", - говорит задержанная на видео.
По данным пресс-службы ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, поджигателем вышек оказалась 22-летняя уроженка Пскова, студентка 5-го курса одного из университетов Санкт-Петербурга.
«
"Задержанная рассказала сотрудникам службы правопорядка, что совершила поджоги под влиянием анонимных кураторов, угрожавших ей уголовной ответственностью за якобы перевод денежных средств на финансирование украинских спецслужб", - уточнили в пресс-службе.
В четверг Колпинский районный суд Петербурга арестовал Арину Лыкову, подозреваемую в диверсии. По данным пресс-службы судов, следствием установлено, что в ночь на 18 ноября Лыкова облила легковоспламеняющийся жидкостью распределительные щиты базовых станций оператора сотовой связи в Колпино по улице Межевой, вблизи Понтонного проезда, вблизи улицы Танкистов, а также в поселке Шушары, после чего "воспламенила ее, что привело к повреждению указанных базовых станций".
Полицейский - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Красноярске студентке предъявили обвинение за поджог банкомата
© 2025 МИА «Россия сегодня»
