В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию - РИА Новости, 21.11.2025
14:54 21.11.2025
В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию
В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию - РИА Новости, 21.11.2025
В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию
Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине, ответила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:54:00+03:00
2025-11-21T14:54:00+03:00
в мире
украина
сша
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
нато
вооруженные силы украины
украина
сша
в мире, украина, сша, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, НАТО, Вооруженные силы Украины
В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию

Фон дер Ляйен: ЕК продолжает работать с Украиной над планом по урегулированию

© AP Photo / Virginia MayoУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине, ответила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на просьбу журналистов прокомментировать мирный план США из 28 пунктов.
"Мы активно работаем с президентом Зеленским и "коалицией желающих" ради справедливого и прочного мира. И этот процесс продолжается", - сказала она.
Владимир Зеленский и Дэниел Дрисколл во время встречи в Киеве. 20 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Дрисколл и Зеленский договорились о сроках урегулирования, сообщили СМИ
20 ноября, 23:55
В Белом доме заявили, что представители США, РФ и Украины продолжают переговоры по украинскому урегулированию и есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже, добавил он.
В СМИ появился текст предполагаемого плана по урегулированию конфликта на Украине из 28 пунктов. Согласно документу, "Крым, Луганск, и Донецк будут признаны де-факто российскими, в том числе США". Киев выводит свои силы с территорий ДНР, которые сейчас находятся под его контролем. В Херсонской и Запорожской областях предполагается "заморозка вдоль линии соприкосновения". Украина закрепляет в конституции отказ от вступления в НАТО и соглашается быть безъядерным государством. Альянс берет обязательство не принимать Украину в свой состав и не размещать там свои войска. Численность ВСУ сокращается до 600 тысяч человек.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В Кремле прокомментировали план США по урегулированию на Украине
Вчера, 14:37
 
В миреУкраинаСШАУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияНАТОВооруженные силы Украины
 
 
Версия 2023.1 Beta
