В ЕК заявили, что продолжают работать с Киевом над планом по урегулированию

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия и "коалиция желающих" продолжают работать с Украиной над своим планом по окончанию конфликта на Украине, ответила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на просьбу журналистов прокомментировать мирный план США из 28 пунктов.

"Мы активно работаем с президентом Зеленским и "коалицией желающих" ради справедливого и прочного мира. И этот процесс продолжается", - сказала она.