В ТЦ в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:38:00+03:00
2025-11-21T11:38:00+03:00
2025-11-21T11:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
