Возгорание в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей

В ТЦ в Петербурге произошел пожар

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ.

В пятницу в соцсетях появилось видео открытого горения в одном из мебельных салонов в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга

Как уточнили в пресс-службе ведомства, в торговом комплексе "Кубатура" "происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр".

"В 10.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.