Рейтинг@Mail.ru
В ТЦ в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 21.11.2025 (обновлено: 11:42 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/peterburg-2056541481.html
В ТЦ в Петербурге произошел пожар
В ТЦ в Петербурге произошел пожар - РИА Новости, 21.11.2025
В ТЦ в Петербурге произошел пожар
Возгорание произошло в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:38:00+03:00
2025-11-21T11:42:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056542727_0:157:784:598_1920x0_80_0_0_a71a105163c11902cde12906c127ac6a.jpg
https://ria.ru/20250929/pozhar-2045065646.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056542727_0:83:784:671_1920x0_80_0_0_0542571b4ca3e16b69edf12947cfb099.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ТЦ в Петербурге произошел пожар

В Санкт-Петербурге произошел пожар в ТЦ "Кубатура"

Возгорание в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Возгорание в торговом комплексе Кубатура в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Возгорание в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге. Кадр видео из соцсетей
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло в торговом комплексе "Кубатура" в Санкт-Петербурге, оно уже ликвидировано, пострадавших нет, сообщило городское ГУМЧС РФ.
В пятницу в соцсетях появилось видео открытого горения в одном из мебельных салонов в торговом центре во Фрунзенском районе Петербурга.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, в торговом комплексе "Кубатура" "происходило горение обстановки на площади 1 квадратный метр".
"В 10.35 пожар ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.
К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: три единицы техники и 15 человек.
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В ТЦ в Новосибирске произошел пожар
29 сентября, 11:27
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала