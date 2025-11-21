Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов

Рейтинг@Mail.ru
16:48 21.11.2025
Бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник* внесен в перечень террористов и экстремистов, говорится на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
Максим Резник*
Официальный сайт Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Максим Резник*. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник* внесен в перечень террористов и экстремистов, говорится на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Резник Максим Львович*, 13.09.1974 г.р. , г. Ленинград", - говорится в перечне.
* признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов
Предпринимателя Чичваркина* внесли в список террористов и экстремистов
