https://ria.ru/20251121/perechen-2056651102.html
Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов - РИА Новости, 21.11.2025
Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов
Бывший депутат заксобрания Санкт-Петербурга Максим Резник* внесен в перечень террористов и экстремистов, говорится на сайте Росфинмониторинга. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:48:00+03:00
2025-11-21T16:48:00+03:00
2025-11-21T16:48:00+03:00
санкт-петербург
максим резник
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506229_0:12:2048:1164_1920x0_80_0_0_e3d00f873d3c48b6db8ef2f87d5aafb2.jpg
https://ria.ru/20251121/chichvarkin-2056649423.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600506229_131:0:1942:1358_1920x0_80_0_0_8be30ecfa56a04e5a7cfd47b249a3a9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, максим резник, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Санкт-Петербург, Максим Резник, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Экс-депутата Резника* внесли в перечень террористов и экстремистов
Экс-депутата заксобрания Петербурга Резника признали террористом и экстремистом