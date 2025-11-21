Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, когда станет ясно, приближается ли саммит Россия-США
10:40 21.11.2025 (обновлено: 10:41 21.11.2025)
Орбан рассказал, когда станет ясно, приближается ли саммит Россия-США
Орбан рассказал, когда станет ясно, приближается ли саммит Россия-США
Орбан рассказал, когда станет ясно, приближается ли саммит Россия-США

Орбан: реакция на план США по Украине может приблизить саммит в Будапеште

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште.
"Официально подтверждено существование американского мирного плана из 28 пунктов, который американцы передали, а украинцы официально получили... На мой взгляд, сейчас решающий момент, следующие две-три недели имеют решающее значение, потому что прозвучат первые официальные реакции на это предложение из 28 пунктов, и что-то начнёт разворачиваться, приблизится Будапештский мирный саммит", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Глава МИД Украины Андрей Сибига - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Глава МИД Украины пожаловался на мирный план США, пишут СМИ
Вчера, 09:52
По его словам, план США является "следующим, чрезвычайно важным шагом на пути к Будапештскому мирному саммиту".
Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук опубликовал, как он утверждает, разработанный США план из 28 пунктов по урегулированию украинского конфликта. План состоит из девяти разделов, где определяется статус Донбасса и Крыма, обязательства Украины - внеблоковый статус и отказ от НАТО в конституции, безъядерный статус страны, ограничение численности ВСУ.
Американский портал Axios со ссылкой на источники 19 ноября утверждал, что США проводят "тайные консультации" с РФ по разработке нового плана по урегулированию конфликта на Украине. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США обсуждали в августе на Аляске мирное урегулирование на Украине, с тех пор "никаких новаций по теме не было".
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Украина изменила один из пунктов плана США по Украине, пишет WSJ
Вчера, 07:41
По данным Financial Times, предлагаемый США план предполагает сокращение американской военной помощи Киеву, признание официального статуса канонической УПЦ и объявление русского языка государственным на Украине, а также отказ Киева от всего Донбасса и сокращение ВСУ. План также включает запрет на размещение иностранных войск на украинской территории и поставки Киеву дальнобойного оружия. Как сообщал портал Axios, план предполагает, что США и другие страны признают Крым и Донбасс как законные российские территории.
Лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 16 октября провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи глав двух государств, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Орбан назвал причины нападок Киева на Венгрию
3 июля, 15:56
 
