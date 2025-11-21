Орбан рассказал, когда станет ясно, приближается ли саммит Россия-США

БУДАПЕШТ, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что ближайшие две-три недели будут решающими, после реакций на план США по Украине из 28 пунктов станет ясно, приближается ли саммит РФ-США в Будапеште.