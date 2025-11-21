Рейтинг@Mail.ru
Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:02 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/nyurnberg-2056494174.html
Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк
Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк - РИА Новости, 21.11.2025
Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк
Значение Нюрнбергского процесса прежде всего в том, что он создал новые правовые нормы, поделился мнением с РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T07:02:00+03:00
2025-11-21T07:02:00+03:00
нюрнберг
германия
ленинград
дмитрий асташкин
российская академия наук
нюрнбергский процесс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29834/70/298347041_0:413:2528:1835_1920x0_80_0_0_994e30444187f20b4c64aa96e8657064.jpg
https://ria.ru/20251121/njurnberg-2056479936.html
https://ria.ru/20251121/nyurnberg-2056490477.html
нюрнберг
германия
ленинград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/29834/70/298347041_0:52:2528:1948_1920x0_80_0_0_5e7fca83c13cd4d785094e296c5598d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нюрнберг, германия, ленинград, дмитрий асташкин, российская академия наук, нюрнбергский процесс, в мире
Нюрнберг, Германия, Ленинград, Дмитрий Асташкин, Российская академия наук, Нюрнбергский процесс, В мире
Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк

Асташкин: Нюрнберг создал новые правовые нормы, которые изменили мир

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен
Кадр из документального кинофильма Суд народов. Режиссер Роман Кармен - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Кадр из документального кинофильма "Суд народов". Режиссер Роман Кармен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Значение Нюрнбергского процесса прежде всего в том, что он создал новые правовые нормы, поделился мнением с РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
"Историческое значение Нюрнберга, безусловно, огромно. Это был первый в истории случай, когда победители попытались не просто покарать побежденных, а осуществить правосудие. Процесс создал новые правовые нормы, которые изменили мир", - сказал Асташкин.
Нюрнбергский дворец юстиции - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Нюрнберг был колыбелью нацизма, напомнил историк Асташкин
Вчера, 03:52
В частности, трибунал впервые криминализировал саму агрессивную войну, назвав ее "преступлением против мира". Он ввел в международное право понятие "преступления против человечности" и заложил основу для последующего запрета геноцида. Важнейшим стал принцип личной ответственности, когда человек не может ссылаться на приказ государства для оправдания злодеяний.
"И, пожалуй, не менее важен тот беспрецедентный архив свидетельств о зверствах нацизма, который был собран в ходе процесса и который до сих пор служит главным оружием против тех, кто пытается отрицать Холокост", - отметил Асташкин.
Главный же урок Нюрнберга в том, что правосудие, пусть и несовершенное, всегда предпочтительнее беззакония и мести, считает он.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе
Вчера, 06:12
 
НюрнбергГерманияЛенинградДмитрий АсташкинРоссийская академия наукНюрнбергский процессВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала