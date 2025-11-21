Нюрнберг создал новые правовые нормы, заявил историк

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Значение Нюрнбергского процесса прежде всего в том, что он создал новые правовые нормы, поделился мнением с РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.

"Историческое значение Нюрнберга , безусловно, огромно. Это был первый в истории случай, когда победители попытались не просто покарать побежденных, а осуществить правосудие. Процесс создал новые правовые нормы, которые изменили мир", - сказал Асташкин

В частности, трибунал впервые криминализировал саму агрессивную войну, назвав ее "преступлением против мира". Он ввел в международное право понятие "преступления против человечности" и заложил основу для последующего запрета геноцида. Важнейшим стал принцип личной ответственности, когда человек не может ссылаться на приказ государства для оправдания злодеяний.

"И, пожалуй, не менее важен тот беспрецедентный архив свидетельств о зверствах нацизма, который был собран в ходе процесса и который до сих пор служит главным оружием против тех, кто пытается отрицать Холокост", - отметил Асташкин.

Главный же урок Нюрнберга в том, что правосудие, пусть и несовершенное, всегда предпочтительнее беззакония и мести, считает он.