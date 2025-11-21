Нюрнберг был колыбелью нацизма, напомнил историк Асташкин

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Союзники выбрали Нюрнберг для проведения трибунала над нацистами, так как это была своего рода "колыбель нацизма", кроме того, там к 1945 году сохранились пригодные для процесса здания, рассказал РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.