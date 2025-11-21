Нюрнберг был колыбелью нацизма, напомнил историк Асташкин

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Союзники выбрали Нюрнберг для проведения трибунала над нацистами, так как это была своего рода "колыбель нацизма", кроме того, там к 1945 году сохранились пригодные для процесса здания, рассказал РИА Новости в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН и Музея обороны и блокады Ленинграда Дмитрий Асташкин.
"Выбор Нюрнберга в качестве места проведения процесса был и символическим, и практическим. Символически это был город-колыбель нацизма, где проводились грандиозные партийные съезды и где были приняты печально известные расовые законы. Провести суд над преступным режимом в его идеологической столице означало нанести ему окончательное поражение", - заявил Асташкин.
У этого решения были и практические обоснования. "С практической же точки зрения, Дворец юстиции в Нюрнберге уцелел после войны и подходил для масштабного суда, а расположение в американской зоне оккупации решало многие логистические вопросы для организаторов", - отметил историк.
В четверг исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
