Вучич ожидает, что минфин США примет его предложение по NIS

БЕЛГРАД, 21 ноя – РИА Новости. Президент Сербии заявил в пятницу, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), и выразил уверенность в том, что американская сторона примет его.

Вучич накануне заявил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

"Я обеспокоен, но не думаю, что граждане должны волноваться. Я сделаю предложение американцам как свое публичное заявление, думаю, что они не смогут отказаться, если хотят показать партнерское отношение к Сербии, если не сказать – дружеское… Уверен, что Америка примет мое официальное заявление и пойдет нам навстречу", - президент Сербии в пятницу в эфире TV Informer, но не раскрыл сути будущего предложения.

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович объявила ранее, что российские владельцы согласились продать свою долю в 56,15% в " Нефтяной индустрии Сербии ", с января находящейся под санкциями США, которые вступили в силу 9 октября.

"Нефтяная индустрия Сербии" сообщила в среду, что подала 18 ноября Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США новый запрос на выдачу особой лицензии для беспрепятственной работы компании. Предыдущей лицензией от 14 ноября со сроком действия до 13 февраля 2026 года одобрены переговоры акционеров и других заинтересованных сторон об изменении структуры собственности NIS.

Вучич заявил 23 октября, что власти Сербии "возьмут ситуацию в свои руки", в случае если возникнут серьезные проблемы в работе нефтеперерабатывающего предприятия NIS.

Он также отметил, что получил "положительный сигнал" от российских партнеров, верит в возможность достижения договоренности и ответственное поведение Сербии, которое не предполагает отъем чужой собственности.

Оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF сообщил 9 октября о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций. JANAF является единственным поставщиком, и по договору с NIS от 1 января 2024 года до 31 декабря 2026 года должен поставить по нефтепроводу 10 миллионов тонн сырья с терминала на острове Крк в Хорватии в Сербию.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о приобретении доли в NIS в объеме 18433 акций, или 11,3%, акционерным обществом "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга , дочерней структурой "Газпрома", оставившего себе одну акцию. "Газпром нефти" сейчас принадлежат 44,8% акций, государству Сербия - 29,8%, остальное - мелким акционерам.