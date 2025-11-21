https://ria.ru/20251121/nato-2056725915.html
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине
НАТО может уничтожить Украину, и об этом заявлял еще Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 21.11.2025
Дизен: НАТО может уничтожить Украину, как предсказывал Жириновский