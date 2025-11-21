Рейтинг@Mail.ru
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине - РИА Новости, 21.11.2025
23:22 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/nato-2056725915.html
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине
НАТО может уничтожить Украину, и об этом заявлял еще Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х. РИА Новости, 21.11.2025
На Западе вспомнили слова Жириновского из-за ситуации на Украине

Дизен: НАТО может уничтожить Украину, как предсказывал Жириновский

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский в Вильнюсе
Владимир Зеленский в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский в Вильнюсе. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. НАТО может уничтожить Украину, и об этом заявлял еще Владимир Жириновский, написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
"Жириновский еще в 2006 предупреждал украинцев: НАТО может заманить и уничтожить их", — отметил он.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
"Последняя зима". На Западе заговорили о военном перевороте на Украине
Вчера, 20:58
Дизен также подчеркнул, что альянс может использовать Украину как поле боя с Россией.
Россия неоднократно подчеркивала, что поставки вооружений Украине препятствуют дипломатическому процессу, напрямую втягивают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с оружием для Украины становятся законной целью для России. В Кремле указывали, что наращивание поставок вооружений Украине странами Запада делает переговоры невозможными и несет негативные последствия.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Трамп заявил, что Украина теряет территории
Вчера, 18:50
 
В миреУкраинаРоссияВладимир ЖириновскийГленн ДизенСергей ЛавровНАТО
 
 
