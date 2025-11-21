НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS

ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и у побережья Италии, моделируя "возможные события в случае конфликта с Россией", сообщает CBS News.
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике
20 ноября, 16:36
Отмечается, что в ходе учений Neptune Strike США и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, отрабатывают нанесение ударов на большие расстояния по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи РФ.
Учения, как утверждает СМИ, проводятся на фоне того, что РФ якобы нарушает воздушное пространство североатлантического альянса беспилотниками и истребителями.
Гринкевич также отметил, что вооруженный конфликт хотя бы с одной из двух держав "абсолютно не неизбежен", но главная задача - его предотвратить.
Генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Испания объявила о своём участии в день запуска миссии в знак солидарности с союзниками.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО
19 ноября, 04:23