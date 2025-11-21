Рейтинг@Mail.ru
НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS - РИА Новости, 21.11.2025
19:03 21.11.2025
НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS
НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS - РИА Новости, 21.11.2025
НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS
Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и у побережья Италии, моделируя "возможные события в случае конфликта с Россией", сообщает... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T19:03:00+03:00
2025-11-21T19:03:00+03:00
в мире
россия
польша
италия
марк рютте
дональд туск
урсула фон дер ляйен
нато
в мире, россия, польша, италия, марк рютте, дональд туск, урсула фон дер ляйен, нато, еврокомиссия
В мире, Россия, Польша, Италия, Марк Рютте, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, НАТО, Еврокомиссия
НАТО проводит учения для подготовки к конфликту с Россией, пишут CBS

CBS: учения НАТО у берегов Италии служат подготовкой к возможному конфликту с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyИтальянский фрегат "Вирджинио Фазан" принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море
Итальянский фрегат Вирджинио Фазан принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Итальянский фрегат "Вирджинио Фазан" принимает участие в учениях Sea Breeze-2021 в Черном море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Североатлантический альянс проводит военные учения в Средиземноморье и у побережья Италии, моделируя "возможные события в случае конфликта с Россией", сообщает CBS News.
"На борту военного корабля НАТО у побережья Италии союзники США проводят военные учения, в ходе которых моделируют возможные события в случае конфликта с Россией", - пишет СМИ.
Ракетный катер типа Хамина ВМС Финляндии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Финские ВМС проведут учения НАТО на Балтике
20 ноября, 16:36
Отмечается, что в ходе учений Neptune Strike США и девять их союзников, включая Великобританию, Грецию, Польшу и Турцию, отрабатывают нанесение ударов на большие расстояния по восточному флангу НАТО, поражая учебные полигоны вблизи РФ.
Учения, как утверждает СМИ, проводятся на фоне того, что РФ якобы нарушает воздушное пространство североатлантического альянса беспилотниками и истребителями.
Главнокомандующий сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич считает, что НАТО должна быть к 2027 году готова к ведению боевых действий одновременно с Китаем и Россией.
Гринкевич также отметил, что вооруженный конфликт хотя бы с одной из двух держав "абсолютно не неизбежен", но главная задача - его предотвратить.
Генсек НАТО Марк Рютте 12 октября заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж", означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Испания объявила о своём участии в день запуска миссии в знак солидарности с союзниками.
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
17 ноября, 20:04
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
США объявили Саудовскую Аравию ключевым союзником вне НАТО
19 ноября, 04:23
 
В миреРоссияПольшаИталияМарк РюттеДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенНАТОЕврокомиссия
 
 
