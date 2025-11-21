В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции.

"Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук ( РАН ) Лев Оганесянц.