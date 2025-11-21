https://ria.ru/20251121/moskva-2056541642.html
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия
Международная конференция по вопросам виноделия открылась в Москве 21 ноября
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции.
"Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук (РАН
) Лев Оганесянц.
Конференция проходит в рамках 27-го международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, также проводимого институтом.