Рейтинг@Mail.ru
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 21.11.2025
https://ria.ru/20251121/moskva-2056541642.html
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия - РИА Новости, 21.11.2025
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия
Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T11:38:00+03:00
2025-11-21T11:38:00+03:00
российская академия наук
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000493404_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_029ea6a07e85cfd3224a254f3d663d27.jpg
https://ria.ru/20251121/roskachestvo-2056489927.html
https://ria.ru/20251120/vino-2056285822.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000493404_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_14efa0183dff53b0b3f87f086b526712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российская академия наук, москва
Российская академия наук, Москва
В Москве открылась международная конференция по вопросам виноделия

Международная конференция по вопросам виноделия открылась в Москве 21 ноября

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРазлив вина
Разлив вина - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Разлив вина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Международная научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия, посвященная юбилею Всероссийского научно-исследовательского института пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности (ВНИИПБиВП), открылась 21 ноября в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Участниками конференции стали российские и зарубежные специалисты и ученые, которые обсудят актуальные темы, связанные с качеством, производством и оборотом винодельческой продукции.
Бутылки с вином в подземном хранилище на территории центра винного туризма Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Роскачество назвало лучшие российские красные и белые вина 2025 года
Вчера, 06:05
"Сегодняшняя научно-практическая конференция по актуальным вопросам виноделия особенная, потому что она у нас с вами проходит в юбилейный год. В этом году институту исполнилось 90 лет", - сказал во время открытия конференции научный руководитель института, академик Российской академии наук (РАН) Лев Оганесянц.
Конференция проходит в рамках 27-го международного профессионального конкурса вин и спиртных напитков, также проводимого институтом.
Продажа вина - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Поставки вина из ЕС в США рухнули до минимума с 2022 года
20 ноября, 13:27
 
Российская академия наукМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала