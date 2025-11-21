https://ria.ru/20251121/mintrans-2056612452.html
Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов
2025-11-21T15:15:00+03:00
2025-11-21T15:15:00+03:00
2025-11-21T15:18:00+03:00
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил исполняющий обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко.
"Минтранс России
однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности... мы рассчитываем, что если все пойдет по плану, то уже весной 2026 года у нас будут правила дорожного движения (для СИМ - ред.)... пока речи о том, что они (водители СИМ - ред.) должны иметь права, у нас нет", - заявил он в ходе выступления в Совете Федерации
.
Он добавил, что министерство также намерено увеличить минимальный порог возраста, при котором человек может передвигаться на СИМ по дорогам общего пользования, с 14 до 16 лет. При этом в парках эти ограничения действовать не будут.
В марте 2025 года министерство транспорта сообщило, что подготовило проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, так пользователь СИМ теперь будет квалифицироваться как водитель транспорта, а значит и нести соответствующие обязанности и ответственность.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.