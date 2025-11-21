Рейтинг@Mail.ru
Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов - РИА Новости, 21.11.2025
15:15 21.11.2025 (обновлено: 15:18 21.11.2025)
Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов
Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов
авто, россия, совет федерации рф, общество
Авто, Россия, Совет Федерации РФ, Общество
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Молодой человек едет на электросамокате в центре Москвы
Молодой человек едет на электросамокате в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил исполняющий обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко.
"Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности... мы рассчитываем, что если все пойдет по плану, то уже весной 2026 года у нас будут правила дорожного движения (для СИМ - ред.)... пока речи о том, что они (водители СИМ - ред.) должны иметь права, у нас нет", - заявил он в ходе выступления в Совете Федерации.
Он добавил, что министерство также намерено увеличить минимальный порог возраста, при котором человек может передвигаться на СИМ по дорогам общего пользования, с 14 до 16 лет. При этом в парках эти ограничения действовать не будут.
В марте 2025 года министерство транспорта сообщило, что подготовило проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, так пользователь СИМ теперь будет квалифицироваться как водитель транспорта, а значит и нести соответствующие обязанности и ответственность.
Правила движения СИМ в ПДД действуют в России с 1 марта 2023 года. Ими, в частности, были введены ограничения по скорости движения, использованию той или иной инфраструктуры в зависимости от возраста пользователя СИМ, установлен приоритет пешехода над пользователем СИМ.
