Минтранс не увидел необходимости в водительских правах для электросамокатов

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минтранс России пока не видит необходимости введения обязательного получения водительских удостоверений для людей, управляющих средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщил исполняющий обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России Николай Чередниченко.

"Минтранс России однозначно поддерживает введение дополнительного регулирования средств индивидуальной мобильности... мы рассчитываем, что если все пойдет по плану, то уже весной 2026 года у нас будут правила дорожного движения (для СИМ - ред.)... пока речи о том, что они (водители СИМ - ред.) должны иметь права, у нас нет", - заявил он в ходе выступления в Совете Федерации

Он добавил, что министерство также намерено увеличить минимальный порог возраста, при котором человек может передвигаться на СИМ по дорогам общего пользования, с 14 до 16 лет. При этом в парках эти ограничения действовать не будут.

В марте 2025 года министерство транспорта сообщило, что подготовило проект изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности, к которым, например, относятся и электросамокаты, так пользователь СИМ теперь будет квалифицироваться как водитель транспорта, а значит и нести соответствующие обязанности и ответственность.