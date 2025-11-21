Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 21.11.2025 (обновлено: 13:45 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/minoborony-2056576738.html
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад
Освобождение Радостного в Днепропетровской области создаёт угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T13:42:00+03:00
2025-11-21T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251121/zelenskiy-2056452844.html
россия
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад

МО назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Освобождение Радостного в Днепропетровской области создаёт угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на запад, сообщило министерство обороны РФ.
Об освобождении Радостного российское военное ведомство сообщило в пятницу.
"Под давлением штурмовых групп противник оставил опорные пункты и отошёл за реку Гайчур. Освобождение Радостного создаёт угрозу оборонительной линии противника вдоль Гайчура с северного направления и является важным шагом в вытеснении ВСУ на запад", - отмечает МО РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Слон в офисе. Зеленскому угрожает новый фронт
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала