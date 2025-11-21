https://ria.ru/20251121/minoborony-2056576738.html
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад - РИА Новости, 21.11.2025
Минобороны назвало освобождение Радостного шагом в вытеснении ВСУ на запад
Освобождение Радостного в Днепропетровской области создаёт угрозу оборонительной линии ВСУ вдоль реки Гайчур, является шагом в вытеснении украинских боевиков на РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21
2025-11-21T13:42:00+03:00
2025-11-21T13:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
днепропетровская область
вооруженные силы украины
россия
днепропетровская область
