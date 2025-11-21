Рейтинг@Mail.ru
В "Барселоне" высказались о возможности возвращения Месси
Футбол
 
00:46 21.11.2025
В "Барселоне" высказались о возможности возвращения Месси
В "Барселоне" высказались о возможности возвращения Месси
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что испанскому футбольному клубу не удастся вернуть экс-капитана команды Лионеля Месси, и посоветовал не жить прошлым.
В ноябре Месси посетил находящийся в завершающей стадии реконструкции стадион "сине-гранатовых" "Камп Ноу" и заявил, что хотел бы вернуться на него, чтобы попрощаться как игрок. Также выступающий за американский "Интер Майами" восьмикратный обладатель "Золотого мяча" сообщил, что намерен через несколько лет вновь поселиться в Барселоне.
"Возвращение Месси в качестве футболиста - это нечто нереалистичное. Сейчас у него контракт с "Интер Майами". Клуб строит проект на настоящее и будущее. Это сложный процесс, и если вы будете жить прошлым, то едва ли будете двигаться вперед", - цитирует Лапорту журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.
Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба аргентинец стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.
"Барселона" хочет установить статую Месси
13 ноября, 23:10
13 ноября, 23:10
 
Футбол
 
