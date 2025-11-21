Рейтинг@Mail.ru
Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу - РИА Новости, 21.11.2025
19:31 21.11.2025
Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу
Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу - РИА Новости, 21.11.2025
Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу
Минпромторгу РФ представили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, сотрудники торговой сети "Перекресток"... РИА Новости, 21.11.2025
технологии, россия, москва, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), общество
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Общество
Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу

Минпромторгу РФ показали возможность подтвердить возраст через Цифровой ID в MAX

© РИА Новости / Владимир АстапковичМессенджер MAX
Мессенджер MAX - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер MAX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпромторгу РФ представили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, сотрудники торговой сети "Перекресток" продемонстрировали статс-секретарю - замглавы Минпромторга РФ Роману Чекушову технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
"Уже сейчас к тестированию технологии Цифрового ID присоединились тысячи магазинов торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл" по всей России. Пользователи МАХ могут подтвердить покупку товаров 18+ на кассах самообслуживания без бумажного паспорта - с помощью QR-кода в профиле мессенджера", - прокомментировал Чекушов продемонстрированную технологию.
Чекушову также представили и другие своевременные технологии, которые используются в "Перекрестке", например, робот-бариста и технологию электронных ценников.
В сентябре пресс-служба мессенджера сообщила, что пользователи Max могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое. Там также рассказали, что с 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети "Магнит", расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
Подпишитесь на канал РИА Новости в MAX>>>
ТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Общество
 
 
