Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпромторгу РФ представили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, сотрудники торговой сети "Перекресток" продемонстрировали статс-секретарю - замглавы Минпромторга РФ Роману Чекушову технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, передает корреспондент РИА Новости в места событий.

Чекушову также представили и другие своевременные технологии, которые используются в "Перекрестке", например, робот-бариста и технологию электронных ценников.