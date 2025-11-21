Возможность подтвердить возраст на кассе через MAX показали Минпромторгу

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Минпромторгу РФ представили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, сотрудники торговой сети "Перекресток" продемонстрировали статс-секретарю - замглавы Минпромторга РФ Роману Чекушову технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID MAX на кассе самообслуживания, передает корреспондент РИА Новости в места событий.
"Уже сейчас к тестированию технологии Цифрового ID присоединились тысячи магазинов торговых сетей "Магнит", "Пятерочка", "Перекресток" и "ВкусВилл" по всей России. Пользователи МАХ могут подтвердить покупку товаров 18+ на кассах самообслуживания без бумажного паспорта - с помощью QR-кода в профиле мессенджера", - прокомментировал Чекушов продемонстрированную технологию.
Чекушову также представили и другие своевременные технологии, которые используются в "Перекрестке", например, робот-бариста и технологию электронных ценников.
В сентябре пресс-служба мессенджера сообщила, что пользователи Max могут создавать цифровой ID, позволяющий подтверждать возраст, социальный статус и многое другое. Там также рассказали, что с 15 сентября подтвердить возраст с помощью национального мессенджера можно в десяти магазинах сети "Магнит", расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.
