"АвтоВАЗ" к концу года соберет три тысячи автомобилей Lada Iskra

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем производства автомобилей Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге к концу 2025 года составит чуть более 3 тысяч единиц, темп сборки на Петербургском и Тольяттинском заводах суммарно составляет 15 автомобилей в час, сообщил журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"К концу года будет собрано чуть более 3 тысяч автомобилей Lada Iskra в Санкт-Петербурге. В сумме по Петербургу и Тольятти мы вышли на темп 15 автомобилей в час. Конвейеры могут работать с различной скоростью - мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Также в сентябре этого года состоялся запуск производства этой модели на "Автозаводе Санкт-Петербург". Соответствующее соглашение было подписано президентом "АвтоВАЗа" Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
