"АвтоВАЗ" к концу года соберет три тысячи автомобилей Lada Iskra
08:27 21.11.2025 (обновлено: 08:28 21.11.2025)
"АвтоВАЗ" к концу года соберет три тысячи автомобилей Lada Iskra
Объем производства автомобилей Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге к концу 2025 года составит чуть более 3 тысяч единиц, темп сборки на Петербургском и... РИА Новости, 21.11.2025
авто, санкт-петербург, тольятти, сзфо, максим соколов, иван миронов, автоваз, автостат, lada vesta
Авто, Санкт-Петербург, Тольятти, СЗФО, Максим Соколов, Иван Миронов, АвтоВАЗ, Автостат, Lada Vesta
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем производства автомобилей Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге к концу 2025 года составит чуть более 3 тысяч единиц, темп сборки на Петербургском и Тольяттинском заводах суммарно составляет 15 автомобилей в час, сообщил журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"К концу года будет собрано чуть более 3 тысяч автомобилей Lada Iskra в Санкт-Петербурге. В сумме по Петербургу и Тольятти мы вышли на темп 15 автомобилей в час. Конвейеры могут работать с различной скоростью - мы настраиваем их под логистику и распределение поставок, в том числе в регионы СЗФО и Беларусь", - рассказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".
В начале ноября агентство "Автостат" сообщило, что продажи Lada Iskra в России в октябре 2025 года составили 637 автомобилей, а накопленным итогом с момента запуска продаж в конце июля - 765 экземпляров.
Lada Iskra - новое семейство автомобилей компактного класса "В", в линейку которого входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости в версии Cross. В модельном ряду Lada автомобиль занимает место между моделями Granta и Vesta. Серийное производство модели было запущено 19 марта в Тольятти, а продажи стартовали 20 июля в Москве, Санкт-Петербурге и Тольятти по цене от 1,25 миллиона рублей.
Также в сентябре этого года состоялся запуск производства этой модели на "Автозаводе Санкт-Петербург". Соответствующее соглашение было подписано президентом "АвтоВАЗа" Соколовым и генеральным директором "Автозавода Санкт-Петербург" Иваном Мироновым в середине июня на площадке Петербургского международного экономического форума.
АвтоСанкт-ПетербургТольяттиСЗФОМаксим СоколовИван МироновАвтоВАЗАвтостатLada Vesta
 
 
