"АвтоВАЗ" к концу года соберет три тысячи автомобилей Lada Iskra

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Объем производства автомобилей Lada Iskra на заводе в Санкт-Петербурге к концу 2025 года составит чуть более 3 тысяч единиц, темп сборки на Петербургском и Тольяттинском заводах суммарно составляет 15 автомобилей в час, сообщил журналистам глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов.