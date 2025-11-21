Коварный план Кремля сработал: поляки винят во всем Украину

В Польше объявлена целая военная операция, производятся аресты террористов (правда, заочные) и задержания стрелочников (в прямом и переносном смыслах слова), звучат взаимные обвинения с трибуны парламента и с экранов телевизоров — и все это объединено всеобщей истерикой под единой рубрикой "Российская диверсия". Политики и СМИ всех калибров и лагерей вот уже который день не умолкают по поводу "терактов", якобы совершенных на железнодорожных колеях в Восточной Польше

Поражает скорость, с которой правительство Польши "раскрыло" эти преступления. Шестнадцатого ноября были зафиксированы повреждения на железнодорожном пути Варшава — Люблин. Уже на следующий день премьер-министр Дональд Туск был на месте ЧП и доложил публике о мотивах террористов: само собой, чтобы "сорвать поставки помощи Украине". А через день докладывал с трибуны сейма о том, что двух граждан Украины для совершения диверсий наняли "российские спецслужбы". Ну а кто же еще? И уже 19 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш громогласно объявил проведение военной операции "Горизонт" для отражения агрессии.

Невероятная скорость "расследования", в ходе которой названы не только имена двух украинских граждан, якобы совершивших диверсию, но и их заказчик — Россия в целом. И никто на официальном уровне даже особо не требует доказательств, документов, подтверждений. Все политики в один голос повторяют этот нарратив. Водораздел между правительственными и оппозиционными депутатами заключается лишь в том, что первые призывают винить только Москву, а вторые заодно критикуют и власть, которая проспала эти "акты саботажа".

На комедийность действий власти обратили внимание депутаты сейма от оппозиционной партии "Право и справедливость" (ПиС), посетившие место предполагаемой "диверсии" уже после объявления военной операции в стране. Себастьян Лукашевич описал это так: "Мы прибыли на место российской диверсии в рамках парламентского вмешательства и обнаружили там автомобили с белорусскими номерами; подозрительных людей, выдающих себя за "итальянских журналистов" и спрашивающих, что мы думаем о Путине; полицейская лента была сорвана, и на месте не было никаких служб". Видимо, не так страшна "российская угроза", раз даже оцепление быстро убрали.

Что характерно, такое объединение вокруг каноничной версии о "русском следе" наблюдается лишь среди экспертов и политиков. Обычные же пользователи соцсетей откровенно потешаются над этим — под каждой статьей со страшилками о России читатели добавляют массу забавных мемов, явно свидетельствующих о том, что веры официальным заявлениям в обществе давно нет. Исследование польской блогосферы, проведенное по горячим следам компанией Res Futura Data House, выявило, что 61 процент тамошних пользователей обвиняют в организации диверсий либо украинские спецслужбы, либо правительство Дональда Туска с целью втянуть Польшу в войну с Россией. И лишь 24 процента поверили официальной пропаганде и винят русских.

Косиняк-Камыш тут же бросился объяснять такие настроения своего населения коварным планом наших спецслужб, якобы добивающихся "двойного эффекта": не только ударить по Польше, но и вызвать среди поляков недоверие к украинцам. Судя по результатам приведенного выше исследования, план сработал.

Правда, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже успел навесить клеймо и на тех, кто смеет сомневаться в причастности России к "диверсиям". Выступая в сейме, он заявил: "Те, кто обвиняет Украину в действиях России в Польше, являются политическими диверсантами". Эдак неутомимый русофоб предложит еще расстреливать всех, кто будет указывать на украинский след в диверсиях. А как еще с "диверсантами" поступать?

На лицемерие всех этих польских политиков обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он напомнил недавний скандальный приговор Варшавского суда по делу еще одного украинца, обоснованно подозреваемого в причастности к взрыву "Северного потока". Тогда судья не только оправдал террористический акт, он прямо героизировал тех, кто его совершил! Песков резонно выделил это раздвоение польских политиков в отношении различных терактов: "Они запутались, они запутались в трех соснах. И если они дальше будут так играть с огнем, то, конечно, им придется встретиться с очень суровыми последствиями".

И в самом деле, даже если принять на веру голословные заявления Туска и Сикорского о "российской диверсии" на железной дороге в Польше, то варшавский окружной судья Дариуш Любовский априори выдал индульгенцию на подобные действия, признав их не диверсией, а "военными действиями диверсионного характера, которые ни при каких обстоятельствах не могут считаться преступлением". В чем тогда обвиняют Россию в Варшаве?