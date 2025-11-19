В Польше попросили заочно арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии

ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Польский прокурор обратился в суд с ходатайством о заочном аресте граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге, сообщил национальный прокурор республики Дариуш Корнелюк.
"Уже поданы ходатайства об аресте подозреваемых в диверсии Александра К. и Евгения И. Прокурор подал два ходатайства в районный суд Варшава-Мокотув о применении временного ареста", - сказал Корнелюк в эфире телеканала TVN.
Полиция Мазовецкого воеводства Польши 16 ноября сообщила о повреждении железнодорожной линии, ведущей на Украину. В понедельник премьер Польши Дональд Туск заявил, что причиной повреждения стал взрыв. Во вторник он сообщил, что, по данным польского следствия, диверсию на железной дороге совершили двое граждан Украины, которые выехали в Белоруссию. При этом Туск заявил, что эти граждане якобы сотрудничали с РФ, но никаких доказательств не привел. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал примечательным тот факт, что украинцы фигурируют в ситуации, связанной с диверсией на железной дороге в Польше. Он также отметил, что в Польше Россию обвиняют во всех проявлениях гибридной войны, было бы странно, если бы Москву не обвинили и в диверсии на железной дороге.
В среду глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о решении отозвать разрешение на работу российского консульского представительства в Гданьске.