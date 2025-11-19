В Польше попросили заочно арестовать украинцев, подозреваемых в диверсии

ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Польский прокурор обратился в суд с ходатайством о заочном аресте граждан Украины, подозреваемых во взрыве на железной дороге, сообщил национальный прокурор республики Дариуш Корнелюк.

"Уже поданы ходатайства об аресте подозреваемых в диверсии Александра К. и Евгения И. Прокурор подал два ходатайства в районный суд Варшава-Мокотув о применении временного ареста", - сказал Корнелюк в эфире телеканала TVN.