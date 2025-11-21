Рейтинг@Mail.ru
15:01 21.11.2025 (обновлено: 15:14 21.11.2025)
Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде
антарктида, федор конюхов, в мире
Антарктида, Федор Конюхов, В мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 21 ноя - РИА Новости. Команда российского путешественника Федора Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде, на которой он пробудет четыре месяца, говорится в сообщении на канале путешественника в Telegram.
"Все элементы станции в Антарктиде на острове Смоленск собраны и закреплены на своих местах. Впереди четыре месяца жизни в краю пингвинов, морских слонов и дрейфующих айсбергов", - отмечается в сообщении.
До прибытия на остров Смоленск, или Ливингстон, Конюхов побывал на российской антарктической станции "Беллинсгаузен" на острове Кинг-Джордж, где встретился с полярниками и посетил деревянный храм Святой Живоначальной Троицы.
В Антарктиде, где Конюхов пробудет до середины-конца марта, он хочет исследовать проблему загрязнения материка и его прибрежных вод микропластиком. Кроме того, в планах Конюхова - изучить загрязнение воздуха.
АнтарктидаФедор КонюховВ мире
 
 
