https://ria.ru/20251121/konyukhov-2056608860.html
Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде
Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде - РИА Новости, 21.11.2025
Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде
Команда российского путешественника Федора Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде, на которой он пробудет четыре месяца, говорится в... РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T15:01:00+03:00
2025-11-21T15:01:00+03:00
2025-11-21T15:14:00+03:00
антарктида
федор конюхов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056609739_0:260:716:662_1920x0_80_0_0_cc36b41ca42a8040f21c956c7a119a5d.jpg
https://rsport.ria.ru/20251105/ovechkin-2052952577.html
антарктида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056609739_0:193:716:729_1920x0_80_0_0_0f00051bc22698f499ce6a2a657e5abb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, федор конюхов, в мире
Антарктида, Федор Конюхов, В мире
Команда Конюхова собрала для него одиночную полярную станцию в Антарктиде
Команда Конюхова построила для него одиночную полярную станцию в Антарктиде