19:46 21.11.2025
В Совфеде обсудят проект заявления палаты в связи с годовщиной Нюрнберга
общество
германия, нюрнберг, ссср, григорий карасин, совет федерации рф, нюрнбергский процесс, общество
Германия, Нюрнберг, СССР, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Нюрнбергский процесс, Общество
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник обсудит проект заявления палаты в связи с 80-летием начала работы Нюрнбергского трибунала, говорится в повестке.
С докладом по этому вопросу выступит председатель комитета Григорий Карасин.
Двадцатого ноября исполнилось 80 лет с момента начала Нюрнбергского процесса над главными военными преступниками Германии. Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС.
В РАН объяснили, почему СССР настаивал на Нюрнбергском процессе
