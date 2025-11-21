https://ria.ru/20251121/komitet-2056701501.html
В Совфеде обсудят проект заявления палаты в связи с годовщиной Нюрнберга
Международный комитет Совфеда на заседании в понедельник обсудит проект заявления палаты в связи с 80-летием начала работы Нюрнбергского трибунала, говорится в... РИА Новости, 21.11.2025
