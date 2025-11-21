https://ria.ru/20251121/kiev-2056476425.html
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси
Граффити английского художника Бэнкси - женщина в бигуди и противогазе, выставленное в Киево-Печерской лавре, свидетельствует о "глубоком кризисе в отношении... РИА Новости, 21.11.2025
УПЦ: граффити Бэнкси в Киево-Печерской лавре свидетельствует о кризисе
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Граффити английского художника Бэнкси - женщина в бигуди и противогазе, выставленное в Киево-Печерской лавре, свидетельствует о "глубоком кризисе в отношении музейной администрации к сакральному пространству древней святыни", заявили в Украинской православной церкви (УПЦ).
"В Киево-Печерской лавре открыли экспозицию с фрагментом стены, на которой размещено граффити Бэнкси
- жест, названный национальным заповедником "символом того, что культура живет"... Однако следует отметить, что этот шаг стал очередным свидетельством глубокого кризиса в отношении музейной администрации к сакральному пространству древней святыни", - сообщается на сайте УПЦ.
Там рассказали, что работа британского стрит-арт художника – изображение женщины в бигуди, халате и с огнетушителем – выставлена в Большой лаврской колокольне.
"Рядом музейщики разместили граффити XI века, созданное одним из строителей Успенского собора. Такая подача, по замыслу заповедника, призвана совместить современный протест и древнерусское творчество", - сообщили в УПЦ.