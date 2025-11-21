Украинские полицейские на территории Киево-Печерской Лавры в Киеве. Архивное фото

В УПЦ осудили выставленное в Киево-Печерской лавре граффити Бэнкси

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Граффити английского художника Бэнкси - женщина в бигуди и противогазе, выставленное в Киево-Печерской лавре, свидетельствует о "глубоком кризисе в отношении музейной администрации к сакральному пространству древней святыни", заявили в Украинской православной церкви (УПЦ).

"В Киево-Печерской лавре открыли экспозицию с фрагментом стены, на которой размещено граффити Бэнкси - жест, названный национальным заповедником "символом того, что культура живет"... Однако следует отметить, что этот шаг стал очередным свидетельством глубокого кризиса в отношении музейной администрации к сакральному пространству древней святыни", - сообщается на сайте УПЦ.

Там рассказали, что работа британского стрит-арт художника – изображение женщины в бигуди, халате и с огнетушителем – выставлена ​​в Большой лаврской колокольне.