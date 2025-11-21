Суд рассмотрит иск об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 февраля предварительные слушания по иску одного из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николая Коржикова, в котором он оспаривает лицензионный договор о передаче Светланой Шатуновой, вдовой певца Юрия Шатунова, прав на использование песен "Ласкового мая" в сериале "Слово пацана", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор.