Суд рассмотрит иск об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
13:26 21.11.2025 (обновлено: 13:29 21.11.2025)
Суд рассмотрит иск об использовании песен "Ласкового мая" в "Слове пацана"
москва, андрей разин, юрий шатунов, ласковый май
Москва, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023)Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© Институт развития интернета (АНО "ИРИ") (2023)
Кадр из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы назначил на 17 февраля предварительные слушания по иску одного из бывших владельцев товарного знака "Ласковый май" Николая Коржикова, в котором он оспаривает лицензионный договор о передаче Светланой Шатуновой, вдовой певца Юрия Шатунова, прав на использование песен "Ласкового мая" в сериале "Слово пацана", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Представляющая Шатунову адвокат Асель Мухтарова-Казарновская подтвердила РИА Новости, что речь в иске к Шатуновой и компании "Тумач Продакшн", снявшей сериал, идет именно об этом договоре. "Да, это договор, по которому ООО "Тумач Продакшн" приобрело неисключительную лицензию на использование песен в исполнении Юрия Шатунова для использования в сериале "Слово пацана", – сказала Мухтарова-Казарновская.
Кадр из сериала Слово пацана. Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Экс-владелец бренда "Ласковый май" подал иск к создателям "Слова пацана"
17 ноября, 11:35
Товарный знак "Ласковый май" был зарегистрирован в 2003 году одной из структур Андрея Разина, бывшего продюсера группы "Ласковый май". Затем права на бренд несколько раз переходили к разным лицам, в том числе от Коржикова к Разину и обратно.
В июне Роспатент аннулировал бренд по заявлению Шатуновой, которой после смерти Юрия Шатунова в 2022 году принадлежат права на музыкальные произведения "Ласкового мая", полученные им в 2019 году от автора песен и создателя группы Сергея Кузнецова. На момент аннулирования товарного знака правообладателем был Коржиков.
Ранее с иском к тем же ответчикам обращался Разин. Его представитель утверждал в суде, что Разин намеревался создать фильм про "Ласковый май" и после выхода сериала "Слово пацана" якобы получил претензии от своих контрагентов на сумму более 2 миллионов долларов из-за использования песен "Ласкового мая" в сериале. В своем иске Разин требовал признать недействительным этот же лицензионный договор.
Иск Разина поступил в арбитражный суд Москвы в декабре 2024 года, но уже в мае истец от него отказался. По словам его юриста, Разин, имеющий гражданство Турции и находившийся там на лечении, собирался инициировать судебные разбирательства в этой стране.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Леон Кемстач в сериале Кровь на асфальте - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Суд взыскал с компании актеров "Слова пацана" миллион рублей
22 мая, 12:15
 
Москва, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Ласковый май
 
 
