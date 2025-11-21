Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали

БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи.

"Европа послала на Украину 177 миллиардов евро…Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов? Сейчас от Европы снова требуется, чтобы она нашла еще 140 миллиардов на следующие два года. Мы обязаны посылать на Украину деньги, если знаем об огромных коррупционных скандалах в этой стране и не имеем даже представления, сколько из тех 177 миллиардов оказалось в личных карманах?", - сказал Фицо на брифинге, который транслировался на странице словацкого правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.

Фицо также подтвердил, что не согласится с использованием замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, поскольку это может повлечь за собой ответные меры со стороны РФ.

В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.

Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".

После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.

В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.