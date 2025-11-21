Рейтинг@Mail.ru
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали - РИА Новости, 21.11.2025
19:53 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали - РИА Новости, 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение... РИА Новости, 21.11.2025
Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег на Украине своровали

Премьер Словакии Фицо спросил, сколько из 177 млрд евро помощи Украине своровали

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо задался вопросом, сколько из европейских денег, отправленных Украине, было разворовано, и поставил под сомнение необходимость дальнейшей финансовой помощи.
"Европа послала на Украину 177 миллиардов евро…Сколько из этого украли украинцы? Сколько из этого было предметом коррупционных скандалов? Сейчас от Европы снова требуется, чтобы она нашла еще 140 миллиардов на следующие два года. Мы обязаны посылать на Украину деньги, если знаем об огромных коррупционных скандалах в этой стране и не имеем даже представления, сколько из тех 177 миллиардов оказалось в личных карманах?", - сказал Фицо на брифинге, который транслировался на странице словацкого правительства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в пятницу.
Боевая работа РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
"Минимум два года". Фицо раскрыл главный сценарий конфликта на Украине
11 ноября, 01:25
Фицо также подтвердил, что не согласится с использованием замороженных российских активов для финансирования военных расходов Украины, поскольку это может повлечь за собой ответные меры со стороны РФ.
В конце октября Фицо заявил, что план Европейского союза по использованию активов РФ для Украины может провалиться, поскольку ему сопутствуют серьезные риски, среди которых ответные меры РФ, нарушение международного права и иски с российской стороны.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Фицо отверг план ЕС на 140 миллиардов евро для Украины
14 ноября, 21:39
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на пресс-конференции после заседания кабинета министров в городе Гандлова - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Фицо заявил, что не подпишет финансовых гарантий для Украины
29 октября, 19:40
 
