Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите G20 встретятся в субботу, чтобы обсудить план США по Украине, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Вместе с председателем Евросовета мы провели разговор с... Владимиром Зеленским. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию, и мы ясно дали понять: не должно быть никаких решений об Украине без участия Украины. Следующим шагом европейские лидеры встретятся завтра (22 ноября - ред.) на полях саммита G20, а затем - в Анголе на встрече ЕС - Африканский союз", - сказано в публикации.
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.