Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
21:31 21.11.2025
Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине
Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине - РИА Новости, 21.11.2025
Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине
Лидеры стран ЕС на саммите G20 встретятся в субботу, чтобы обсудить план США по Украине, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после...
2025-11-21T21:31:00+03:00
2025-11-21T21:31:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир зеленский
дмитрий песков
урсула фон дер ляйен
евросоюз
россия
сша
украина
в мире, россия, сша, украина, владимир зеленский, дмитрий песков, урсула фон дер ляйен, евросоюз, большая двадцатка, еврокомиссия
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Большая двадцатка, Еврокомиссия
Глава ЕК подтвердила, что лидеры ЕС на G20 обсудят план США по Украине

Фон дер Ляйен: лидеры стран ЕС на G20 22 ноября обсудят план США по Украине

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС
Флаг Украины перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 21 ноя - РИА Новости. Лидеры стран ЕС на саммите G20 встретятся в субботу, чтобы обсудить план США по Украине, заявила в соцсети X глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с Владимиром Зеленским.
"Вместе с председателем Евросовета мы провели разговор с... Владимиром Зеленским. Сегодня мы обсудили текущую ситуацию, и мы ясно дали понять: не должно быть никаких решений об Украине без участия Украины. Следующим шагом европейские лидеры встретятся завтра (22 ноября - ред.) на полях саммита G20, а затем - в Анголе на встрече ЕС - Африканский союз", - сказано в публикации.
Баннеры с изображением лидеров стран Большой двадцатки в Йоханнесбурге, Южная Африка - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Западные политики без США на G20 ищут контактов с Россией, сообщил источник
Вчера, 16:56
В Белом доме заявили, что переговоры по украинскому урегулированию продолжаются, есть план, который одобряет американский лидер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что официально Москва не получала информации о плане США. По его словам, есть определенные соображения американской стороны, но предметно в настоящий момент ничего не обсуждается. При этом Россия полностью сохраняет открытость для мирных переговоров и остается на платформе обсуждений, которые состоялись между лидерами РФ и США в Анкоридже. Песков добавил, что киевский режим должен принять ответственное решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений для Киева сокращается по мере утраты территории. При этом, говоря о действиях ВС РФ, Песков заявил, что это принуждение Владимира Зеленского и его режима к мирному решению, продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В итоговом документе саммита G20 нет осуждения России, сообщил источник
Вчера, 16:00
 
