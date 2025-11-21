Times: брат Карла III проигнорировал вызов в конгресс США по делу Эпштейна

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю проигнорировал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, крайний срок для ответа был назначен на 20 ноября, сообщает газета Times со ссылкой на конгрессменов-демократов.
"Эндрю… проигнорировал приглашение поговорить с конгрессом о своих связях с покойным секс-преступником Джеффри Эпштейном", - пишет издание.
Отмечается, что, поскольку Эндрю не является гражданином США, палата представителей не может направить ему официальную повестку. При этом под запросом конгресса к Эндрю не подписались конгрессмены-республиканцы, что оставило демократов без рычагов для политического давления на бывшего британского принца, пишет газета.
В то же время член палаты представителей Сухас Субраманьям, один из 13 конгрессменов, подписавшихся под письмом к Эндрю, выразил надежду на то, что близкие к Эндрю люди сами проявят инициативу и предоставят конгрессу информацию.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.
Эндрю получил скандальную известность из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре. Она утверждала, что герцог Йоркский изнасиловал ее в Лондоне, когда ей было 17 лет. В марте 2022 года СМИ сообщали, что Эндрю выплатил компенсацию Джуффре, и судебное разбирательство было прекращено, однако сам герцог Йоркский своей вины не признал. СМИ отмечали, что компенсация могла достигать 12 миллионов фунтов. На фоне вызванного обвинениями скандала и последовавшего за ним судебного процесса в Букингемском дворце заявили, что Эндрю лишен почетных воинских званий, королевских патронажей. В апреле 2025 года Джуффре в возрасте 41 года была найдена мертвой у себя дома в штате Западная Австралия, где она проживала несколько лет.
