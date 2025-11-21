Times: брат Карла III проигнорировал вызов в конгресс США по делу Эпштейна

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Брат короля Великобритании Карла III Эндрю проигнорировал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, крайний срок для ответа был назначен на 20 ноября, сообщает газета Брат короля Великобритании Карла III Эндрю проигнорировал вызов в конгресс США для дачи показаний по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна, крайний срок для ответа был назначен на 20 ноября, сообщает газета Times со ссылкой на конгрессменов-демократов.

"Эндрю… проигнорировал приглашение поговорить с конгрессом о своих связях с покойным секс-преступником Джеффри Эпштейном", - пишет издание.

Отмечается, что, поскольку Эндрю не является гражданином США, палата представителей не может направить ему официальную повестку. При этом под запросом конгресса к Эндрю не подписались конгрессмены-республиканцы, что оставило демократов без рычагов для политического давления на бывшего британского принца, пишет газета.

В то же время член палаты представителей Сухас Субраманьям, один из 13 конгрессменов, подписавшихся под письмом к Эндрю, выразил надежду на то, что близкие к Эндрю люди сами проявят инициативу и предоставят конгрессу информацию.

Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном. В октябре газета Daily Mail сообщила, что принц Эндрю в 2011 году тайно заверял Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка. Ранее скандально известный принц заявлял, что к тому моменту уже не поддерживал связей с осужденным финансистом, и публикация Daily Mail побудила Букингемский дворец вновь искать меры для сохранения репутации британской монархии.