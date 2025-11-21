Рейтинг@Mail.ru
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев - РИА Новости, 21.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 21.11.2025 (обновлено: 17:00 21.11.2025)
https://ria.ru/20251121/ege-2056639492.html
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев - РИА Новости, 21.11.2025
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев
Рособрнадзор не получил ни одной альтернативы, чтобы отменить ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T16:57:00+03:00
2025-11-21T17:00:00+03:00
общество
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003273726_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f2def4af4a32990d3b2b10ca6e65b564.jpg
https://ria.ru/20251113/shkolniki-2054675142.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003273726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bf5279223fd6774938510d0ac7160381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев

Музаев: Рособрнадзор не получал предложений по альтернативам ЕГЭ для его отмены

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПробный ЕГЭ
Пробный ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Пробный ЕГЭ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Рособрнадзор не получил ни одной альтернативы, чтобы отменить ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев.
"Альтернативы Единому государственному экзамену до сих пор никто не предложил. Я всегда говорю: ЕГЭ отменят, когда кто-то предложит достойную и понятную альтернативу", - сказал Музаев.
Он добавил, что ЕГЭ-2026 в любом случае состоится. Экзамены начнутся не ранее 1 июня.
Сдача ЕГЭ в московской школе - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Ракова рассказала, как школьники могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ
13 ноября, 10:02
 
ОбществоАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала