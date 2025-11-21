https://ria.ru/20251121/ege-2056639492.html
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев - РИА Новости, 21.11.2025
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев
Рособрнадзор не получил ни одной альтернативы, чтобы отменить ЕГЭ, сообщил РИА Новости глава ведомства Анзор Музаев. РИА Новости, 21.11.2025
Альтернативы ЕГЭ до сих пор никто не предложил, заявил Музаев
Музаев: Рособрнадзор не получал предложений по альтернативам ЕГЭ для его отмены