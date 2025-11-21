Токаев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

АЛМА-АТА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
"В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона <...> "О международных договорах Республики Казахстан" постановляю: 1. Приостановить действие", — говорится в документе, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.
О договоре
ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В соглашении принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.
Россия в ноябре 2023 года завершила процедуру выхода из соглашения. Силу утратили и еще два юридически обязывающих документа, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
В МИД подчеркнули, что Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.
