10:54 21.11.2025 (обновлено: 13:25 21.11.2025)
Токаев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Токаев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). РИА Новости, 21.11.2025
Токаев приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
АЛМА-АТА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев указом приостановил действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).
"В соответствии с подпунктом 1) пункта 2 статьи 30 Закона <...> "О международных договорах Республики Казахстан" постановляю: 1. Приостановить действие", — говорится в документе, опубликованном на сайте информационно-правовой системы нормативных правовых актов республики.
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Постпредство Белоруссии при ООН назвало условия возобновления ДОВСЕ
24 октября, 22:11

О договоре

ДОВСЕ подписали 19 ноября 1990 года в Париже. Соглашение заключили полномочные представители 16 государств — участников НАТО и шесть государств — участников Варшавского договора (ОВД). Документ вступил в силу 9 ноября 1992-го. В соглашении принимали участие нейтральные и неприсоединившиеся участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ, с 1995 года — ОБСЕ). При этом договор носил закрытый характер и не предполагал, что к нему присоединятся страны, которые не входили на тот момент в НАТО и ОВД.
Россия в ноябре 2023 года завершила процедуру выхода из соглашения. Силу утратили и еще два юридически обязывающих документа, связанных с ДОВСЕ, — Будапештское соглашение от 3 ноября 1990 года о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники шести государств — участников Варшавского договора, а также Фланговый документ от 31 мая 1996-го.
В МИД подчеркнули, что Москва не видит возможности заключать со странами НАТО соглашения в сфере контроля над вооружениями, поскольку входящие в блок государства демонстрируют недоговороспособность.
Вскоре после этого в Североатлантическом альянсе заявили, что страны — члены блока приостановят участие в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.
Танки норвежских и немецких войск во время учений НАТО Trident Juncture 2018 в Норвегии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ)
6 марта 2024, 13:34
 
