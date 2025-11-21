Рейтинг@Mail.ru
В Брюсселе пройдет акция протеста против сельхозполитики ЕК - РИА Новости, 21.11.2025
16:31 21.11.2025
В Брюсселе пройдет акция протеста против сельхозполитики ЕК
В Брюсселе пройдет акция протеста против сельхозполитики ЕК
Порядка сорока фермерских организаций стран Евросоюза договорились провести в Брюсселе 18 декабря массовую акцию протеста против сельскохозяйственной политики... РИА Новости, 21.11.2025
В Брюсселе пройдет акция протеста против сельхозполитики ЕК

Европейские фермеры 18 декабря проведут массовую акцию протеста в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Порядка сорока фермерских организаций стран Евросоюза договорились провести в Брюсселе 18 декабря массовую акцию протеста против сельскохозяйственной политики Еврокомиссии, сообщил европейский фермерский профсоюз профсоюз Copa and Cogeca.
"Восемнадцатого декабря в Брюсселе Copa and Cogeca призывают провести общеевропейский день протеста, всего за несколько часов до отъезда председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Бразилию для заключения соглашения с Меркосур и во время проведения саммита Евросоюза, посвященного будущему бюджету ЕС", - указывается в распространенном документе.
Участие подтвердили порядка 10 тысяч фермеров.
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Новый протестный марш в Мехико собрал лишь несколько сотен человек
Заголовок открываемого материала