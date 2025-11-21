https://ria.ru/20251121/brjussel-2056641337.html
В Брюсселе пройдет акция протеста против сельхозполитики ЕК
Порядка сорока фермерских организаций стран Евросоюза договорились провести в Брюсселе 18 декабря массовую акцию протеста против сельскохозяйственной политики... РИА Новости, 21.11.2025
Европейские фермеры 18 декабря проведут массовую акцию протеста в Брюсселе