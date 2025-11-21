Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
14:52 21.11.2025 (обновлено: 16:49 21.11.2025)
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
Актриса Софья Аржаковская сообщила РИА Новости, что ее автомобиль Rolls-Royce сгорел в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 21.11.2025
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской

Rolls-Royce Софьи Аржаковской сгорел в Петербурге

Сгоревший автомобиль Rolls-Royce в Петроградском районе Санкт-Петербурга
© Фото : соцсети
Сгоревший автомобиль Rolls-Royce в Петроградском районе Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Актриса Софья Аржаковская сообщила РИА Новости, что ее автомобиль Rolls-Royce сгорел в Санкт-Петербурге.
«
"Выясняем причины", — сказала она.
По информации ГУ МЧС, минувшей ночью в Петроградском районе вспыхнул Rolls-Royce — горели моторный отсек и салон. Пожар потушили в 2:21 мск.
Софья Аржаковская (известная под псевдонимом Sofya Skya) — актриса кино. Она снималась в фильмах и сериалах, среди которых — "Вызов" и "Кухня".
