https://ria.ru/20251121/arzhakovskaja-2056606205.html
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской - РИА Новости, 21.11.2025
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
Актриса Софья Аржаковская сообщила РИА Новости, что ее автомобиль Rolls-Royce сгорел в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 21.11.2025
2025-11-21T14:52:00+03:00
2025-11-21T14:52:00+03:00
2025-11-21T16:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
rolls-royce motor cars
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056607954_0:377:720:782_1920x0_80_0_0_6c5b444c629e0e14486af53efa5b5095.jpg
https://ria.ru/20190813/1557436834.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/15/2056607954_0:370:720:910_1920x0_80_0_0_e72020baa6a4c063dc65a9163c4f9720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, rolls-royce motor cars
Происшествия, Санкт-Петербург, Rolls-Royce Motor Cars
В Петербурге сгорел Rolls-Royce актрисы Софьи Аржаковской
Rolls-Royce Софьи Аржаковской сгорел в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Актриса Софья Аржаковская сообщила РИА Новости, что ее автомобиль Rolls-Royce сгорел в Санкт-Петербурге.
«
"Выясняем причины", — сказала она.
По информации ГУ МЧС, минувшей ночью в Петроградском районе вспыхнул Rolls-Royce — горели моторный отсек и салон. Пожар потушили в 2:21 мск.
Софья Аржаковская (известная под псевдонимом Sofya Skya) — актриса кино. Она снималась в фильмах и сериалах, среди которых — "Вызов" и "Кухня".