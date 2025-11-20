Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь

НОВОСИБИРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ученые России и Казахстана выяснили, что ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной недостаточности позволяет продлить пациентам жизнь на пять и более лет, они надеются на включение этой услуги в систему ОМС, сообщили РИА Новости в Новосибирском госуниверситете.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это клинический синдром, характеризующийся одышкой, утомляемостью, отеками, обусловленными нарушениями работы сердца. Это приводит к значительному снижению качества жизни. При отсутствии коррекции причины нарушения около 50% пациентов погибают в течение четырех лет с момента постановки диагноза, а при тяжелых формах более половины умирают уже в первый год.

"Сотрудники Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (ИММТ НГУ ) приняли участие в международном российско-казахстанском исследовании, посвященном анализу пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым назначалась или не назначалась сердечная ресинхронизирующая терапия. Российскую часть проекта возглавил ординатор ИММТ НГУ Антон Юрковский", - говорится в сообщении.

Одна из участников исследования, профессор Наталья Ложкина пояснила, что современные лекарственные препараты в совокупности позволяют увеличить продолжительность жизни пациентов с ХСН примерно на шесть-восемь лет. Но на этом возможности фармакологии пока исчерпываются. Следующим же шагом в лечении является сердечная ресинхронизирующая терапия - имплантация специального устройства, синхронизирующего работу желудочков. Это повышает эффективность сокращений сердца и улучшает самочувствие пациентов.

Она пояснила, что в России сердечная ресинхронизирующая терапия все еще остается малодоступной для большинства пациентов, тогда как в Казахстане существуют более широкие возможности для ее применения. Ученые из НГУ вместе с коллегами из медицинского центра в Алма-Ате сравнили данные нескольких сотен пациентов, которым проводили или не проводили сердечную ресинхронизирующую терапию.

"Сравнив данные российских и казахских пациентов, мы убедительно показали, что проведение сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора, особенно у пациентов с крайне низкой фракцией выброса левого желудочка, способно продлить им жизнь еще на пять и более лет. А этот срок может оказаться достаточным, чтобы дождаться своей очереди на трансплантацию донорского сердца", - отметила Ложкина.