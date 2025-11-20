Рейтинг@Mail.ru
Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:51 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/zdorove-2056171307.html
Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь
Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь - РИА Новости, 20.11.2025
Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь
Ученые России и Казахстана выяснили, что ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной недостаточности позволяет продлить пациентам жизнь на пять и более РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T02:51:00+03:00
2025-11-20T02:51:00+03:00
россия
казахстан
алма-ата
новосибирский государственный университет
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_ef93a5ae3d57c640e7cf461ec239f862.jpg
https://ria.ru/20251116/age-2054793482.html
https://ria.ru/20251021/uchenye-2049520577.html
россия
казахстан
алма-ата
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147939/13/1479391359_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_f06588e3edae30130007c3e682ede552.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, алма-ата, новосибирский государственный университет, общество, здоровье - общество
Россия, Казахстан, Алма-Ата, Новосибирский государственный университет, Общество, Здоровье - Общество
Российские и казахстанские ученые выяснили, как продлить жизнь

Сердечная ресинхронизирующая терапия продлевает жизнь минимум на пять лет

© Fotolia / rogerphotoВрачи
Врачи - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Fotolia / rogerphoto
Врачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НОВОСИБИРСК, 20 ноя - РИА Новости. Ученые России и Казахстана выяснили, что ресинхронизирующая терапия при хронической сердечной недостаточности позволяет продлить пациентам жизнь на пять и более лет, они надеются на включение этой услуги в систему ОМС, сообщили РИА Новости в Новосибирском госуниверситете.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это клинический синдром, характеризующийся одышкой, утомляемостью, отеками, обусловленными нарушениями работы сердца. Это приводит к значительному снижению качества жизни. При отсутствии коррекции причины нарушения около 50% пациентов погибают в течение четырех лет с момента постановки диагноза, а при тяжелых формах более половины умирают уже в первый год.
Ученые в лаборатории - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Дожить до 150 теперь реально". Что придумали ученые в Китае
16 ноября, 08:00
"Сотрудники Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета (ИММТ НГУ) приняли участие в международном российско-казахстанском исследовании, посвященном анализу пациентов с хронической сердечной недостаточностью, которым назначалась или не назначалась сердечная ресинхронизирующая терапия. Российскую часть проекта возглавил ординатор ИММТ НГУ Антон Юрковский", - говорится в сообщении.
Одна из участников исследования, профессор Наталья Ложкина пояснила, что современные лекарственные препараты в совокупности позволяют увеличить продолжительность жизни пациентов с ХСН примерно на шесть-восемь лет. Но на этом возможности фармакологии пока исчерпываются. Следующим же шагом в лечении является сердечная ресинхронизирующая терапия - имплантация специального устройства, синхронизирующего работу желудочков. Это повышает эффективность сокращений сердца и улучшает самочувствие пациентов.
Она пояснила, что в России сердечная ресинхронизирующая терапия все еще остается малодоступной для большинства пациентов, тогда как в Казахстане существуют более широкие возможности для ее применения. Ученые из НГУ вместе с коллегами из медицинского центра в Алма-Ате сравнили данные нескольких сотен пациентов, которым проводили или не проводили сердечную ресинхронизирующую терапию.
"Сравнив данные российских и казахских пациентов, мы убедительно показали, что проведение сердечной ресинхронизирующей терапии с функцией дефибриллятора, особенно у пациентов с крайне низкой фракцией выброса левого желудочка, способно продлить им жизнь еще на пять и более лет. А этот срок может оказаться достаточным, чтобы дождаться своей очереди на трансплантацию донорского сердца", - отметила Ложкина.
В ближайшее время результаты исследования планируется опубликовать в ряде высокорейтинговых научных журналов. Ученые надеются, что проведенное исследование повысит шансы на включение сердечной ресинхронизирующей терапии в перечень услуг, доступных по системе обязательного медстрахования в России.
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
Пензенские ученые разработали новый метод диагностики болезней сердца
21 октября, 08:40
 
РоссияКазахстанАлма-АтаНовосибирский государственный университетОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала