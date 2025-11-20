Рейтинг@Mail.ru
В России выросла предлагаемая зарплата педиатров - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 20.11.2025 (обновлено: 12:15 20.11.2025)
https://ria.ru/20251120/zarplata-2056257194.html
В России выросла предлагаемая зарплата педиатров
В России выросла предлагаемая зарплата педиатров - РИА Новости, 20.11.2025
В России выросла предлагаемая зарплата педиатров
Медианная зарплата, которую предлагали педиатрам в этом году, составила 89,2 тысячи рублей в месяц, за последние пять лет она увеличилась на 76%, следует из... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:12:00+03:00
2025-11-20T12:15:00+03:00
москва
россия
курганская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_0:201:3234:2020_1920x0_80_0_0_711d7e1883e60d42281f1811d3566739.jpg
https://ria.ru/20251115/zarplaty-2055123627.html
https://ria.ru/20251114/gosduma-2054897805.html
москва
россия
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746238023_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_0a58db0dc60f1163f92ea795b22ceef8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, курганская область
Москва, Россия, Курганская область
В России выросла предлагаемая зарплата педиатров

Предлагаемая медианная зарплата педиатров в России выросла на 76% за 5 лет

© РИА Новости / Максим БлиновМедицинский работник в кабинете в поликлинике
Медицинский работник в кабинете в поликлинике - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Медицинский работник в кабинете в поликлинике. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Медианная зарплата, которую предлагали педиатрам в этом году, составила 89,2 тысячи рублей в месяц, за последние пять лет она увеличилась на 76%, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году 89,2 тысячи рублей, что на 2% ниже ожиданий кандидатов (91,4 тысячи рублей). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в России почти в два раза, на +76% (с 50,7 тысячи рублей в 2020 году)", - говорится в данных.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Названы сектора экономики с самым быстрым ростом зарплат в России
15 ноября, 07:01
Согласно исследованию, наибольший прирост предлагаемых зарплат за пять лет был в Ямало-Ненецком автономном округе - в 4,7 раза, Курганской области - в 3,3 раза, Псковской области - в 2,9 раза, а также в Ленинградской области - в 2,7 раза. В Москве предлагаемые зарплаты увеличились на 81% - выше среднероссийских показателей.
"Среди российских регионов, где педиатрам готовы платить наиболее конкурентные зарплаты - от 100 тысяч рублей и выше – на самых высоких позициях находятся Ямало-Ненецкий автономный округ (медиана зарплатного предложения - 189,4 тысячи рублей), Москва (148,9 тысячи рублей), Камчатский край (133,1 тысячи рублей), Республика Тыва (120 тысяч рублей), Московская область (119 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (113,4 тысячи рублей)", - уточнили в данных.
При этом работодатели в 41% вакансий для педиатров требуют опыт от трех лет работы и более в профессии, а в 59% вакансий работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов. Среди требований кроме медицинской документации, лечебной деятельности, знания педиатрии и опыта ведения пациентов учреждения акцентируют внимание на коммуникативных навыках кандидатов.
"Нехватка квалифицированных врачей (на данный момент – 2,1 резюме на вакансию, при норме – от 4 резюме на вакансию) привела к расширению возможностей трудоустройства для этих специалистов. Так, 8,6% вакансий педиатров в этом году предлагали частичную занятость, то есть возможность для подработки или параллельной работы в нескольких клиниках, за пять лет количество таких предложений выросло в стране в 2,3 раза", - добавили в результатах исследования.
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Госдуму внесут проект о минимальной зарплате врачей
14 ноября, 04:37
 
МоскваРоссияКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала