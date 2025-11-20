В России выросла предлагаемая зарплата педиатров

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Медианная зарплата, которую предлагали педиатрам в этом году, составила 89,2 тысячи рублей в месяц, за последние пять лет она увеличилась на 76%, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Медиана зарплатного предложения для педиатров составила в этом году 89,2 тысячи рублей, что на 2% ниже ожиданий кандидатов (91,4 тысячи рублей). При этом за последние пять лет рыночная предлагаемая зарплата для детских врачей выросла в России почти в два раза, на +76% (с 50,7 тысячи рублей в 2020 году)", - говорится в данных.

"Среди российских регионов, где педиатрам готовы платить наиболее конкурентные зарплаты - от 100 тысяч рублей и выше – на самых высоких позициях находятся Ямало-Ненецкий автономный округ (медиана зарплатного предложения - 189,4 тысячи рублей), Москва (148,9 тысячи рублей), Камчатский край (133,1 тысячи рублей), Республика Тыва (120 тысяч рублей), Московская область (119 тысяч рублей), Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (113,4 тысячи рублей)", - уточнили в данных.

При этом работодатели в 41% вакансий для педиатров требуют опыт от трех лет работы и более в профессии, а в 59% вакансий работодатели готовы рассматривать начинающих специалистов. Среди требований кроме медицинской документации, лечебной деятельности, знания педиатрии и опыта ведения пациентов учреждения акцентируют внимание на коммуникативных навыках кандидатов.