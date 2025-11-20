Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британские СМИ опубликовали информацию о контактах помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла спустя длительное время, чтобы переложить на Москву вину за то, что урегулирование на Украине не продвигается, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что же касается причин, по которым данный сюжет "всплыл" по прошествии столь длительного периода времени, то, учитывая традиционный для британских СМИ заказной характер подобных публикаций, можем смело отнести ее в разряд подкрепляющих западную информкампанию, всячески пытающуюся переложить вину за отсутствие подвижек в мирном процессе вокруг Украины с себя на российскую сторону", - сказала она.
По ее словам, Лондону в роли миротворца "похвастаться нечем", а действия британской стороны все больше представляют собой срыв, подрыв, иные диверсии и провокации.
Ранее Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.