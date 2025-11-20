Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла - РИА Новости, 20.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 20.11.2025
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056269999.html
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла - РИА Новости, 20.11.2025
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла
Британские СМИ опубликовали информацию о контактах помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла спустя длительное время, РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T12:48:00+03:00
2025-11-20T12:48:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
юрий ушаков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_0:92:2995:1777_1920x0_80_0_0_82a13ce1a66e20313e7a77c667082c09.jpg
https://ria.ru/20251120/zakharova-2056265497.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728467972_357:129:2914:2047_1920x0_80_0_0_01c1c9715dd960b43417e2386e4b1f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, юрий ушаков, мария захарова
В мире, Россия, Украина, Москва, Юрий Ушаков, Мария Захарова
Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла

Захарова: Лондон хочет переложить вину за отсутствие прогресса по Украине на РФ

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британские СМИ опубликовали информацию о контактах помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла спустя длительное время, чтобы переложить на Москву вину за то, что урегулирование на Украине не продвигается, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что же касается причин, по которым данный сюжет "всплыл" по прошествии столь длительного периода времени, то, учитывая традиционный для британских СМИ заказной характер подобных публикаций, можем смело отнести ее в разряд подкрепляющих западную информкампанию, всячески пытающуюся переложить вину за отсутствие подвижек в мирном процессе вокруг Украины с себя на российскую сторону", - сказала она.
По ее словам, Лондону в роли миротворца "похвастаться нечем", а действия британской стороны все больше представляют собой срыв, подрыв, иные диверсии и провокации.
Ранее Ушаков, комментируя разговор с советником премьера Британии, заявил, что разговор получился, но это было "неинтересно", так как собеседник стремился рассказать о позиции европейцев, а не обсудить какие-то возможные предложения.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Лондон не демонстрирует стремления к диалогу, заявила Захарова
Вчера, 12:37
 
В миреРоссияУкраинаМоскваЮрий УшаковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала