Захарова прокомментировала сообщения о контактах Ушакова и Пауэлла

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Британские СМИ опубликовали информацию о контактах помощника президента РФ Юрия Ушакова и советника премьера Британии Джонатана Пауэлла спустя длительное время, чтобы переложить на Москву вину за то, что урегулирование на Украине не продвигается, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.