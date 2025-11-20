Посольство Японии в России не будет ограничивать число заявлений на визу

ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Посольство Японии в России рассеяло опасения по поводу возможных ограничений на число визовых заявлений после того, как приемом документов начнут заниматься визовые центры, и заявило РИА Новости, что ограничений не будет.

"В настоящий момент ни в посольстве, ни в консульстве нет ограничений на подачу визовых заявлений в день, и после введения в работу визового центра посольство и консульство не будут ограничивать количество заявлений", - заявила дипмиссия.

Также, по мнению посольства Японии , не стоит опасаться и увеличения числа отказов в нестандартных случаях в связи с тем, что прием документов будет проводиться не самой дипмиссией, а визовыми центрами.

"Визовому центру будет поручена работа, связанная с подачей визовых документов, а также выдачей паспортов. Проверка же будет проводиться в самом посольстве, как и раньше", - отметили в посольстве.

Посольство пояснило, что сейчас проводится конкурс проектов для открытия визовых центров. Как ожидается, его результаты участники узнают в ноябре.

"После согласования с победителем в наиболее короткие сроки будет открыт визовый центр. Планируется, что о сроках открытия будет сообщено заранее на официальном сайте посольства, а также через социальные сети. Для начала будут открыты визовые центры в Москве Санкт-Петербурге , а что касается других городов, то на настоящий момент этот вопрос еще не решен. Цены за услуги визового центра будут определены при составлении контракта с победителем тендера.