Посольство Японии в России не будет ограничивать число заявлений на визу - РИА Новости, 20.11.2025
03:29 20.11.2025
Посольство Японии в России не будет ограничивать число заявлений на визу
Посольство Японии в России не будет ограничивать число заявлений на визу
в мире
япония
россия
москва
япония
россия
москва
2025
в мире, япония, россия, москва
Посольство Японии в России не будет ограничивать число заявлений на визу

ТОКИО, 20 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Посольство Японии в России рассеяло опасения по поводу возможных ограничений на число визовых заявлений после того, как приемом документов начнут заниматься визовые центры, и заявило РИА Новости, что ограничений не будет.
"В настоящий момент ни в посольстве, ни в консульстве нет ограничений на подачу визовых заявлений в день, и после введения в работу визового центра посольство и консульство не будут ограничивать количество заявлений", - заявила дипмиссия.
Здание посольства Японии в России - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Посольство Японии высказалось о визовых сборах для россиян
Вчера, 05:36
Также, по мнению посольства Японии, не стоит опасаться и увеличения числа отказов в нестандартных случаях в связи с тем, что прием документов будет проводиться не самой дипмиссией, а визовыми центрами.
"Визовому центру будет поручена работа, связанная с подачей визовых документов, а также выдачей паспортов. Проверка же будет проводиться в самом посольстве, как и раньше", - отметили в посольстве.
Посольство пояснило, что сейчас проводится конкурс проектов для открытия визовых центров. Как ожидается, его результаты участники узнают в ноябре.
"После согласования с победителем в наиболее короткие сроки будет открыт визовый центр. Планируется, что о сроках открытия будет сообщено заранее на официальном сайте посольства, а также через социальные сети. Для начала будут открыты визовые центры в Москве и Санкт-Петербурге, а что касается других городов, то на настоящий момент этот вопрос еще не решен. Цены за услуги визового центра будут определены при составлении контракта с победителем тендера.
Согласно данным Японской национальной организации по туризму, число российских туристов, посетивших Японию за 10 месяцев этого года, превзошло показатели за весь 2019 год, который до сих пор был рекордным: за весь 2019 год Японию посетили 120 тысяч человек, а только с апреля по октябрь 2025 – 159,3 тысячи человек. Обновил рекорд и показатель за октябрь – Японию посетили 30,1 тысячи россиян, что стало самым высоким показателем и для октября, и для числа туристов из России за один месяц. Более того, по итогам 10 месяцев этого года Россия стала единственной из 22 стран, показавшей темпы роста туризма более 100% - рост составил 100,3% по сравнению с предыдущим годом.
Табличка на здании посольства Японии в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры
17 октября, 07:14
 
