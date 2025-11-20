ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в населенном пункте Гай Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир расчёта БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Уран".

"Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения", — рассказал он.