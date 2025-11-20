Рейтинг@Mail.ru
ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области
Специальная военная операция на Украине
 
05:57 20.11.2025
ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области
ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области
Боевики ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в населенном пункте Гай Днепропетровской области
гай, днепропетровская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Гай, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, В мире
ВСУ заставляли пенсионеров копать блиндажи в Днепропетровской области

ВСУ принуждали пожилых жителей Гая строить оборонительные сооружения

© AP Photo / Rodrigo AbdВоеннослужащие ВСУ на БМП
Военнослужащие ВСУ на БМП - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
© AP Photo / Rodrigo Abd
Военнослужащие ВСУ на БМП. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ принуждали местных жителей преклонного возраста к строительству оборонительных сооружений в населенном пункте Гай Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир расчёта БПЛА группировки войск "Восток" с позывным "Уран".
"Наблюдали картину: местных мужчин, уже возрастных, загоняли на позиции и заставляли копать блиндажи, окопы, усиливая оборону по мере нашего приближения", — рассказал он.
Минобороны 17 ноября сообщило, что силы группировки "Восток" освободили населенный пункт Гай в Днепропетровской области.
