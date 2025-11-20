https://ria.ru/20251120/vsu-2056182770.html
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском - РИА Новости, 20.11.2025
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском
Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в населенном пункте Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным... РИА Новости, 20.11.2025
2025-11-20T05:10:00+03:00
2025-11-20T05:10:00+03:00
2025-11-20T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
гай
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_0:60:1504:906_1920x0_80_0_0_f1df8acef31a146c043b313eef594043.jpg
https://ria.ru/20251028/sud-2051218782.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
гай
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055384942_109:0:1396:965_1920x0_80_0_0_7cd782108388e3e52a738051d5452bb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гай, днепропетровская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Гай, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском
Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в Гай в Днепропетровской области
ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в населенном пункте Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чита".
"Когда заходили в населённый пункт, прямо на улице лежали тела мирных жителей. Они были в гражданской одежде, погибшие уже давно", — рассказал он.
По его словам, характер ранений и расположение тел указывают на преднамеренные расстрелы.
"По-видимому, там были расстрелы. Похоже, работали и коптерами", — отметил боец.
Минобороны РФ
сообщило 17 ноября, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Гай
в Днепропетровской области
.