ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском - РИА Новости, 20.11.2025
05:10 20.11.2025
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском
ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском

Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в Гай в Днепропетровской области

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в населенном пункте Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чита".
"Когда заходили в населённый пункт, прямо на улице лежали тела мирных жителей. Они были в гражданской одежде, погибшие уже давно", — рассказал он.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В ДНР будут заочно судить командира ВСУ, приказавшего расстрелять пленных
28 октября, 15:22
По его словам, характер ранений и расположение тел указывают на преднамеренные расстрелы.
"По-видимому, там были расстрелы. Похоже, работали и коптерами", — отметил боец.
Минобороны РФ сообщило 17 ноября, что подразделения группировки войск "Восток" освободили населённый пункт Гай в Днепропетровской области.
