ВСУ расстреляли мирных жителей в поселке Гай под Днепропетровском

ДОНЕЦК, 20 ноя — РИА Новости. Боевики ВСУ расстреляли мирных жителей в населенном пункте Гай в Днепропетровской области, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным "Чита".

"Когда заходили в населённый пункт, прямо на улице лежали тела мирных жителей. Они были в гражданской одежде, погибшие уже давно", — рассказал он.

По его словам, характер ранений и расположение тел указывают на преднамеренные расстрелы.